Вимагали гроші в геїв: в Одесі поліцейський займався шантажем

В Одесі правоохоронці викрили банду, до якої входив поліцейський. Вони заманювали геїв оголошеннями про надання інтимних послуг, а потім шантажем вимагали у них гроші.

Зловмисники розміщували оголошення в інтернеті про надання інтимних послуг – переважно для представників ЛГБТ.

Читайте також Працює на Росію: СБУ оголосила про підозру пропагандисту Шарію

Заманювали геїв у пастку

Коли "клієнт" приходив до орендованої квартири для зустрічі з підставними "повіями" – молодою дівчиною чи хлопцем, до квартиру відразу ж завалювались "поліцейські" з символікою МВС – серед них був один справжній правоохоронець.

У квартирі була встановлена прихована камера. Бандити погрожували розповісти про обставини приватного життя жертви, або ж притягнути до кримінальної відповідальності за інтимний зв'язок з неповнолітнім.

Забирали всі гроші

Потім силою відбирали гроші – готівку й навіть вимагали переказувати кошти з банківських карток.

Зазвичай, жертву обирали серед представників ЛГБТ.

В Одесі поліцейський займався шантажем: дивіться відео

Бандитів, серед яких один громадянин сусідньої держави, віком від 27 до 45 років, затримали. Один із підозрюваних виявився працівником поліції Київської області. Двоє мають судимості. Наразі слідство триває.