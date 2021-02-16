В Одесі правоохоронці викрили банду, до якої входив поліцейський. Вони заманювали геїв оголошеннями про надання інтимних послуг, а потім шантажем вимагали у них гроші.

Зловмисники розміщували оголошення в інтернеті про надання інтимних послуг – переважно для представників ЛГБТ.

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Заманювали геїв у пастку

Коли "клієнт" приходив до орендованої квартири для зустрічі з підставними "повіями" – молодою дівчиною чи хлопцем, до квартиру відразу ж завалювались "поліцейські" з символікою МВС – серед них був один справжній правоохоронець.

У квартирі була встановлена прихована камера. Бандити погрожували розповісти про обставини приватного життя жертви, або ж притягнути до кримінальної відповідальності за інтимний зв'язок з неповнолітнім.

Забирали всі гроші

Потім силою відбирали гроші – готівку й навіть вимагали переказувати кошти з банківських карток.

Зазвичай, жертву обирали серед представників ЛГБТ.

В Одесі поліцейський займався шантажем: дивіться відео

Зверніть увагу! Бандитів, серед яких один громадянин сусідньої держави, віком від 27 до 45 років, затримали. Один із підозрюваних виявився працівником поліції Київської області. Двоє мають судимості. Наразі слідство триває.