Вимагали гроші в геїв: в Одесі поліцейський займався шантажем
В Одесі правоохоронці викрили банду, до якої входив поліцейський. Вони заманювали геїв оголошеннями про надання інтимних послуг, а потім шантажем вимагали у них гроші.
Джерело:Нацполіція
Зловмисники розміщували оголошення в інтернеті про надання інтимних послуг – переважно для представників ЛГБТ.
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Заманювали геїв у пастку
Коли "клієнт" приходив до орендованої квартири для зустрічі з підставними "повіями" – молодою дівчиною чи хлопцем, до квартиру відразу ж завалювались "поліцейські" з символікою МВС – серед них був один справжній правоохоронець.
У квартирі була встановлена прихована камера. Бандити погрожували розповісти про обставини приватного життя жертви, або ж притягнути до кримінальної відповідальності за інтимний зв'язок з неповнолітнім.
Забирали всі гроші
Потім силою відбирали гроші – готівку й навіть вимагали переказувати кошти з банківських карток.
Зазвичай, жертву обирали серед представників ЛГБТ.
В Одесі поліцейський займався шантажем: дивіться відео
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