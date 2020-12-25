У Геннадія Кернеса виявилася сестра-близнючка: фото
Син Геннадія Кернеса Данило Привалов розповів, що в його батька є сестра-близнючка. 61-річна Вікторія Кернес живе в російській столиці Москві.
Інформацію про те, що в Геннадія Кернеса є сестра-близнючка, його син Данило Привалов підтвердив в інтерв'ю виданню "Страна".
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Як заявив чоловік, Вікторія Кернес – точно така ж, як і її покійний брат, але з волоссям і грудьми.
Мені якось дзвонить один приятель з аеропорту, нажаханий. Каже: уявляєш, бачив тільки що Кернеса з кучерями й четвертим розміром грудей. Я його заспокоїв і все пояснив,
– розповів Данило Привалов.
У соціальних мережах вдалося знайти сторінку Вікторії Кернес. На жаль, там є лише одне її фото, та й те не чітке.
Вікторія Кернес – сестра Геннадія Кернеса / Фото з її фейсбуку
Що відомо про Вікторію Кернес:
- Вона сестра-близнючка Геннадія Кернеса, з яким народилася в один день – 27 червня 1959 року.
- Вікторія Кернес вже багато років живе в Москві.
- У російській столиці вона займається бізнесом. Раніше вона торгувала одягом і взуттям.
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