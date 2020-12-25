Син Геннадія Кернеса Данило Привалов розповів, що в його батька є сестра-близнючка. 61-річна Вікторія Кернес живе в російській столиці Москві.

Інформацію про те, що в Геннадія Кернеса є сестра-близнючка, його син Данило Привалов підтвердив в інтерв'ю виданню "Страна".

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Як заявив чоловік, Вікторія Кернес – точно така ж, як і її покійний брат, але з волоссям і грудьми.

Мені якось дзвонить один приятель з аеропорту, нажаханий. Каже: уявляєш, бачив тільки що Кернеса з кучерями й четвертим розміром грудей. Я його заспокоїв і все пояснив,

– розповів Данило Привалов.

У соціальних мережах вдалося знайти сторінку Вікторії Кернес. На жаль, там є лише одне її фото, та й те не чітке.



Вікторія Кернес – сестра Геннадія Кернеса / Фото з її фейсбуку

Що відомо про Вікторію Кернес: