Директору дитбудинку з Одещини оголосили підозру в розбещенні вихованок
Прокуратура Одеської області вручила підозру відстороненому директору спеціалізованого дитячого будинку в Ізмаїлі Віктору Проценку. Його підозрюють у розбещенні трьох вихованок у віці 5 – 7 років.
Наразі вирішується питання про обрання Віктору Проценку запобіжного заходу, повідомляє прокуратура Одеської області.
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Слідство встановило, що директор дитячого будинку протягом червня 2018 – серпня 2020 року регулярно запрошував трьох вихованок у свій кабінет. Часто це відбувалося у вечірній час доби.
Дівчаткам чоловік пропонував спільно переглядати мультфільми, грати в ігри, а також пригощав їх солодощами.
Після цього він так само регулярно вдавався до сексуального насилля й інших розпусних дій щодо маленьких дівчаток, які навіть не могли чинити опір.
Відстороненому директору дитбудинку оголосили підозру за статтями про розбещення неповнолітніх і сексуальне насилля. За це йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами.
Детальніше про скандал в Ізмаїлі:
- Скандал спалахнув ще у вересні 2020 року. Тоді не витримала одна з лікарок дитячого закладу, яка стала помічати характерні сліди в районі статевих органів дітей.
- Вона звернулася до правоохоронців, а самі вихованці розповіли жінці про вечори з "дядьою Вітьою". Співробітники дитбудинку розповідали: директор протягом 5 років був дещо дивним, але серйозних причин для занепокоєння раніше в них не виникало.
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