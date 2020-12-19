Прокуратура Одеської області вручила підозру відстороненому директору спеціалізованого дитячого будинку в Ізмаїлі Віктору Проценку. Його підозрюють у розбещенні трьох вихованок у віці 5 – 7 років.

Наразі вирішується питання про обрання Віктору Проценку запобіжного заходу, повідомляє прокуратура Одеської області.

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Слідство встановило, що директор дитячого будинку протягом червня 2018 – серпня 2020 року регулярно запрошував трьох вихованок у свій кабінет. Часто це відбувалося у вечірній час доби.

Дівчаткам чоловік пропонував спільно переглядати мультфільми, грати в ігри, а також пригощав їх солодощами.

Після цього він так само регулярно вдавався до сексуального насилля й інших розпусних дій щодо маленьких дівчаток, які навіть не могли чинити опір.

Відстороненому директору дитбудинку оголосили підозру за статтями про розбещення неповнолітніх і сексуальне насилля. За це йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Детальніше про скандал в Ізмаїлі: