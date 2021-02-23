Палкий прихильник Сталіна й Леніна: що відомо про суддю, який засудив Стерненка до в'язниці

Джерело:Фейсбук Дениса Казанського
Вирок Сергію Стерненку про 7 років в'язниці оголосив суддя Віктор Попревич. Свого часу він прославився тим, що встановив поблизу свого будинку погруддя радянських диктаторів – Володимира Леніна та Йосипа Сталіна.
Журналіст опублікував у мережі інформацію про суддю з Донецька та його "зацікавлення".
Читайте також Суддю за тиждень примусили змінити вирок Стерненку, – Юрчишин
Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна та Сталіна,
– написав Казанський.
Журналіст також звернув увагу, що суд призначили на 23 лютого (коли в Росії відзначають День захисника вітчизни). Казанський вважає, це зробили не випадково, а щоб ще більше поглумитися над Стерненком і українцями, які його підтримують.
"Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився. Тому і перенесли засідання на 23 лютого. Спеціально захотіли поглумитися. Зрозуміло, що все це мракобісся не має нічого спільного з правосуддям", – зазначив журналіст.
Він додав, що "у нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б".
Зверніть увагу "Голос" починає збір підписів за відставку Венедіктової