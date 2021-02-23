Палкий прихильник Сталіна й Леніна: що відомо про суддю, який засудив Стерненка до в'язниці

Вирок Сергію Стерненку про 7 років в'язниці оголосив суддя Віктор Попревич. Свого часу він прославився тим, що встановив поблизу свого будинку погруддя радянських диктаторів – Володимира Леніна та Йосипа Сталіна.

Журналіст опублікував у мережі інформацію про суддю з Донецька та його "зацікавлення".

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Що він розповів про суддю та судове рішення

Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна та Сталіна,

– написав Казанський.

Журналіст також звернув увагу, що суд призначили на 23 лютого (коли в Росії відзначають День захисника вітчизни). Казанський вважає, це зробили не випадково, а щоб ще більше поглумитися над Стерненком і українцями, які його підтримують.

"Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився. Тому і перенесли засідання на 23 лютого. Спеціально захотіли поглумитися. Зрозуміло, що все це мракобісся не має нічого спільного з правосуддям", – зазначив журналіст.

Він додав, що "у нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б".

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Віктор Попревич: що про нього відомо

Працював суддею в Донецьку з 1992 року, а з 2003 року ця посада була закріплена за ним безстроково.

Однак у 2015 році перевівся до Одеси. У 2017 році навіть подавав свою кандидатуру на посаду судді Верховного Суду України.

Крім того, що біля його будинку "око тішили" бюсти Леніна та Сталіна , він був відомий і тим, що любив "напідпитку нацьковувати свого собаку на листонош і сусідів". Про це писало раніше видання PRO-TEST.

, він був відомий і тим, що любив Про це писало раніше видання PRO-TEST. Цікаво, що право власності на будинок в Донецьку суддя отримав на підставі рішення Київського районного суду Донецька, де тоді працював його батько.

Він ухвалив багато скандальних рішень. Зокрема, раніше Попревич відпустив директора, фігуранта справи про пожежу на території відпочинкової бази "Вікторія".