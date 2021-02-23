Палкий прихильник Сталіна й Леніна: що відомо про суддю, який засудив Стерненка до в'язниці
Вирок Сергію Стерненку про 7 років в'язниці оголосив суддя Віктор Попревич. Свого часу він прославився тим, що встановив поблизу свого будинку погруддя радянських диктаторів – Володимира Леніна та Йосипа Сталіна.
Джерело:Фейсбук Дениса Казанського
Журналіст опублікував у мережі інформацію про суддю з Донецька та його "зацікавлення".
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Що він розповів про суддю та судове рішення
Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного особняка бюсти Леніна та Сталіна,
– написав Казанський.
Журналіст також звернув увагу, що суд призначили на 23 лютого (коли в Росії відзначають День захисника вітчизни). Казанський вважає, це зробили не випадково, а щоб ще більше поглумитися над Стерненком і українцями, які його підтримують.
"Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився. Тому і перенесли засідання на 23 лютого. Спеціально захотіли поглумитися. Зрозуміло, що все це мракобісся не має нічого спільного з правосуддям", – зазначив журналіст.
Він додав, що "у нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б".
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Віктор Попревич: що про нього відомо
- Працював суддею в Донецьку з 1992 року, а з 2003 року ця посада була закріплена за ним безстроково.
- Однак у 2015 році перевівся до Одеси. У 2017 році навіть подавав свою кандидатуру на посаду судді Верховного Суду України.
- Крім того, що біля його будинку "око тішили" бюсти Леніна та Сталіна, він був відомий і тим, що любив "напідпитку нацьковувати свого собаку на листонош і сусідів". Про це писало раніше видання PRO-TEST.
- Цікаво, що право власності на будинок в Донецьку суддя отримав на підставі рішення Київського районного суду Донецька, де тоді працював його батько.
- Він ухвалив багато скандальних рішень. Зокрема, раніше Попревич відпустив директора, фігуранта справи про пожежу на території відпочинкової бази "Вікторія".
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