Я не пам'ятаю: Медведчук не готовий підтвердити автентичність "плівок із Сурковим"

Віктор Медведчук прокоментував запис розмови з ймовірним експомічником Путіна Владиславом Сурковим. Кум Путіна заявив, що не готовий підтвердити автентичність "плівок Медведчука – Суркова", але заявив, що подібна розмова дійсна відбулася.

Депутат від ОПЗЖ зазначив, що у 2014 році за дорученням п'ятого президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.

Важливо ЗМІ оприлюднили запис розмови Суркова та Медведчука: про обмін полоненими та Крим

Позиція Віктора Медведчука

Кум Путіна не готовий підтвердити автентичність опублікованих записів з голосами, схожими на його голос і голос колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова.

Чи була така розмова, я не пам'ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там звучать, – звичайно, я їх знаю. Запитайте мене, і я відповім,

– сказав Віктор Медведчук.

Він також погодився, що голос людини на записі дійсно схожий на його голос. Медведчук підтвердив, що саме Порошенко запропонував йому зайнятися обміном полоненими.

"І я врегулював питання, ми отримали більше, ніж розраховувала українська сторона, і цей обмін відбувся 26 грудня 2014 року", – заявив Медведчук.

До теми 222 на 146. Вчора Україна та терористи провели один з найбільших обмінів полоненими

Щодо постачання російської електроенергії до України Медведчук додав, що у цьому немає нічого дивного, нагадавши, що такі поставки продовжуються і донині.

Що відомо про "плівки Медведчука – Суркова"

Запис розмови оприлюднило видання "Цензор". Вона, ймовірно, датується кінцем 2014 року.

На записі людина з голосом, схожим на голос Медведчука, обговорює з людиною, голос якої схожий на голос Суркова, схеми постачання електроенергії в анексований Росією Крим.

в анексований Росією Крим. Крім того, у розмові мовиться про залучення українською стороною Медведчука до переговорів щодо обміну військовополоненими на Донбасі.

на Донбасі. Ймовірний Медведчук запитує у ймовірного Суркова, чи не заперечує він проти його участі в обміні полоненими. "Сурков" відповідає згодою та обіцяє допомогти в цій ініціативі.

Тоді помічника Путіна Владислава Суркова називали "куратором" українського напрямку в оточенні президента Росії.

Додамо, що Служба безпеки України проведе експертизу цих записів. Як сказав голова СБУ Іван Баканов, наразі цей запис "не є належним доказом, він підлягає легалізації".