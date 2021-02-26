Я не пам'ятаю: Медведчук не готовий підтвердити автентичність "плівок із Сурковим"
Віктор Медведчук прокоментував запис розмови з ймовірним експомічником Путіна Владиславом Сурковим. Кум Путіна заявив, що не готовий підтвердити автентичність "плівок Медведчука – Суркова", але заявив, що подібна розмова дійсна відбулася.
Джерело:ВВС
Депутат від ОПЗЖ зазначив, що у 2014 році за дорученням п'ятого президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.
Важливо ЗМІ оприлюднили запис розмови Суркова та Медведчука: про обмін полоненими та Крим
Позиція Віктора Медведчука
Кум Путіна не готовий підтвердити автентичність опублікованих записів з голосами, схожими на його голос і голос колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова.
Чи була така розмова, я не пам'ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там звучать, – звичайно, я їх знаю. Запитайте мене, і я відповім,
– сказав Віктор Медведчук.
Він також погодився, що голос людини на записі дійсно схожий на його голос. Медведчук підтвердив, що саме Порошенко запропонував йому зайнятися обміном полоненими.
"І я врегулював питання, ми отримали більше, ніж розраховувала українська сторона, і цей обмін відбувся 26 грудня 2014 року", – заявив Медведчук.
До теми 222 на 146. Вчора Україна та терористи провели один з найбільших обмінів полоненими
Щодо постачання російської електроенергії до України Медведчук додав, що у цьому немає нічого дивного, нагадавши, що такі поставки продовжуються і донині.
Що відомо про "плівки Медведчука – Суркова"
Додамо, що Служба безпеки України проведе експертизу цих записів. Як сказав голова СБУ Іван Баканов, наразі цей запис "не є належним доказом, він підлягає легалізації".
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