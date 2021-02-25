"Непоборні" вороги стають друзями: Медведчук купив канал в екссвободівця

Боротьба за вплив проросійських сил на мізки України триває. Після санкційного удару по Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку номінальний власник заблокованих телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK все ж намагається повернути їх і вкотре звернувся до Верховного суду з оскарженням накладених на нього санкцій 2 лютого.

Про це розповів журналіст Олексій Печій. За його словами, це вже не перша спроба Козака "відбити" 3 канали через суди. Загалом до Верховного суду подали вже 5 позовів, втім до розгляду взяли лише один з них. Суд візьметься за нього 15 березня.

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"А от сам Медведчук, який і був гаманцем 3 каналів, схоже, вирішив не чекати рішення судів. Напередодні стало відомо, що 100 працівників медведчуківських каналів створили медіахолдинг "Новини". Цікаво, що статутний капітал нового холдингу – всього 100 гривень. І от з такими офіційними статками, за даними "Детектор Медіа", вони викупили львівський регіональний канал "Перший незалежний", на базі якого і будуть продовжувати свою пропаганду", – сказав Печій.

Він зазначив, що запустити канал можуть вже у квітні. Про це свідчать рекламні банери, які отримало видання "Детектор Медіа". На них засвітилися працівниці підсанкційних каналів.

І, на жаль, запустять, адже "Перший незалежний" вже має ліцензію на мовлення. Отже, питання лише у переформатуванні каналу на проросійські рейки. Керувати новим каналом буде Олексій Семенов, який раніше був продюсером "112 Україна", NewsOne та "Прямого",

– зауважив журналіст.

Що відомо про телеканал "Перший незалежний"

Канал, як зазначив Олексій Печій, належить товариству "Тайм Медіа", керівником якого виступає Роман Любицький. Він же є гендиректором львівського телеканалу НТА та медіахолдингу "Вголос".

"Вони перебувають під контролем екснардепа від об'єднання "Свобода" Ігоря Кривецького. Тобто, маємо цікаву колаборацію: кум Володимира Путіна Медведчук запускає свій пропагандистський рупор на потужностях екссвободівця,

– розповів Печій.

Сам Любицький запевнив , що жодного відношення до Кривецького нібито немає, а про продаж свого ж каналу медведчуківському холдингу взагалі не знав.

"Зрештою, дивуватися ймовірному союзу медведчуківців та свободівців, напевно, не варто. Саме свободівці були частими гостями на каналах Медведчука. До того ж варто визнати: дві, здавалося б, протилежні політсили довгий час були взаємовигідні одне одному", – зауважив Печій.

Він наголосив, що про всі неоднозначні вчинки свободівців найголосніше говорили рупори "Опозиційної платформи – За життя".

Тому саме зараз, коли рейтинги президента нестабільні, до когорти медведчуківців-свободівців доєднається і ще одна політсила, аби остаточно розтягти виборців по полярних таборах,

– заявив Печій.

"І на підтвердження цьому зверніть увагу, як так звані експерти, які не вилазили з ефірів медведчуківських каналів, почали активно з'являтися на каналах Порошенка", – додав журналіст.

Він також зауважив, що не розуміє, як саме буде фінансуватися новостворений медіахолдинг Медведчука.

"Не вірю я, що 100 працівників закритих каналів щомісяця будуть "скидатися" на роботу каналу. Це, по невеликому секрету, кілька мільйонів гривень. Проте сам Медведчук – підсанкційний, йому буде вкрай складно відкрито фінансувати проєкт. Тож, очевидно, що гроші можуть текти, якщо не напряму від Медведчука, то від його нових друзів", – підсумував Печій.

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