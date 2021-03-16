Позитивний тест на COVID-19 отримав головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За 2 тижні до цього він був вакцинований. Що це означає для нас?

Не шукайте зраду!

По-перше, у своєму пості він дуже детально пояснює, чому це могло статися. Почитайте обов'язково.

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Спойлер: ні, не через "погану" вакцину.

При тій кількості контактів із медиками, відвідувань регіонів та лікарень – чудо, що це сталося лише через рік після початку пандемії. Значить, Віктор намагався бути відповідальним та дотримуватися всіх тих обмежень (маски, соціальне дистанціювання і тд), які довели свою ефективність.

Ті з нас, хто регулярно вакцинується від грипу та інших захворювань, знають, що шанс захворіти навіть після щеплення все одно лишається. Мінімальний, проте, він є. Але у випадку хвороби, вона протікатиме у легкій формі, без ускладнень та госпіталізацій. Сподіваюся, саме так все і складеться у Віктора.

Надзвичайно важливо те, що цю інформацію від нас не приховали і чесно повідомили про його хворобу. Це сміливий і правильний вчинок.

Думаю, комунікаційникам уряду та міністерства буде дуже непросто зараз донести до всіх, що відбулося насправді, і рівень маніпуляцій стосовно якості вакцини наступних кілька тижнів зашкалюватиме. Тому намагайтеся не піддаватися на інформаційні маніпуляції і дослухайтеся до адекватних аргументів.

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Я і далі готова зробити щеплення будь-якою не російською вакциною із доведеною ефективністю, коли до мене дійде черга (у 202-якомусь році).

А для тих, кому вже пощастило отримати свою дозу вакцини, це вчасне нагадування – не втрачати пильності та продовжувати берегти себе і рідних