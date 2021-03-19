Викривають всю агентурну мережу Медведчука, – Лещенко про підозру Шпіру

Підозра Служби безпеки України пропагандисту Михайлу Шпіру – перспективна справа. Наразі викривають фактично всіх осіб, які намагалися просувати проросійські настрої.

Водночас так звані представники агентури Віктора Медведчука – створювали настрої на зближення з терористичними організаціями, і фактично на прихід до влади Володимира Путіна. Про це розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко.

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"Викривають фактично всю агентурну мережу Медведчука, яка займалася форматуванням інформаційного простору України під потреби його російського кума", – зазначив Лещенко.

Водночас журналіст зазначив, що справа щодо Шпіра неминуче має закінчитись чимось особливим, адже наразі відкрито "повний наступ на всі позиції Медведчука в Україні".

Таку справу злити неможливо, вона приречена на успіх,

– заявив Сергій Лещенко.

Чи втече Шпір у Росію

За словами народного депутата VIII скликання, якщо проросійський пропагандист Михайло Шпір втече в Росію – то це поховає його так звані політичні перспективи.

"Якщо він тікає, то він більше не український політолог, він – російський. Тому я допускаю, що він може лишитися і гратися вже в жертву, хоча без своїх телеканалів він фактично не може продовжувати політичну кампанію", – додав Сергій Лещенко.

. Він часто з'являвся в ефірах заблокованих медведчуківських телеканалів "112 Україна", NewsOne, крім того, виступав в ефірі російських ютуб-каналів.

19 березня СБУ повідомила про підозру Михайлу Шпіру через посягання на територіальну цілісність України

Лещенко про підозру Шпіру: дивіться відео 24 каналу