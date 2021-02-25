СБУ розкрила викрадення нардепа Семінського: до чого тут ексміністр Рудьковський

Нинішнього депутата від "Слуги народу" і колишнього топменеджера "Укргазвидобування" Олега Семінського у 2012 році викрали. Через майже 10 років СБУ заявила, що розкрила цю справу.
Як повідомили у пресслужбі СБУ, до резонансного злочину причетний експартнер викраденого. Ба більше, замовник на момент злочину він був міністром транспорту і зв'язку.
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Викрадення Семінського: що відомо
- Про те, що йдеться про викрадення Семінського стало відомо з його фейсбук-сторінки. Він написав: справді був жертвою.
Повідомляю, що 3 лютого 2012 року на мене дійсно був скоєний добре організований напад злочинної групи у кількості 12 осіб із застосуванням вогнепальної зброї та насильства. Три роки і чотири місяці мене тримали в полоні у наджорстких умовах,
– написав Семінський.
- У СБУ зі зрозумілих причин не розкрили імені замовника злочину, однак його розкрив сам Семінський. Він зазначив: до злочину причетний Микола Рудьковський.
- Правоохоронці повідомляють: до здійснення злочину виконавець залучив представників "кримінального світу".
- Семінського викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг у 200 мільйонів доларів США.
- У справі повідомили про підозру 5 особам за статтями про катування, викрадення і вимагання.
Зауважимо. Олег Семінський став народним депутатом у 2019 році. Його обрали за мажоритарним округом №205 у Чернігівській області. Він балотувався від партії "Слуга народу" і наразі належить до відповідної фракції у парламенті.
Що відомо про Миколу Рудьковського?
- Микола Рудьковський – народний депутат України 4, 5 та 7 скликань від "Соціалістичної партії" та "Партії регіонів".
- У 2006 – 2007 роках міністр транспорту і зв'язку у другому уряді Віктора Януковича.
- У 2007 році в Україні Рудьковського звинувачували у зловживанні владою та розтраті державного майна. Зокрема, мовилося про закордонні поїздки державним коштом.
- Після приходу до влади банди Януковича, всі звинувачення було знято.
- Однак справу проти нього відкрили у Росії. Звинуватили Рудьковського у причетності до нападу на російське посольство у Києві у червні 2014 року. Його затримали у вересні 2018, а у грудні 2019 засудили до двох років ув'язнення.