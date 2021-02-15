Викрадення Луценка і Вербицького: судитимуть ще двох фігурантів

Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт двом учасникам викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Вербицький став одним з перших Героїв Небесної Сотні.

Підозрювані наразі перебувають під вартою. Досудове розслідування здійснювали за відсутності цих фігурантів, оскільки вони переховувалися від слідства.

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Двом особам інкримінують:

створення злочинної організації,

умисне вбивство,

катування,

незаконне позбавлення волі або викрадення людини,

незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів.

Слідство встановило: за попередньою змовою 21 січня 2014 року вони викрали з Олександрівської лікарні учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Далі катували їх та вбили Юрія Вербицького.

Викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка

Під час Майдану група "тітушок" викрала з лікарні активних учасників Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Їх катували і допитували.

22 січня 2014 року у лісі під Києвом Юрія Вербицького знайшли мертвим. На його тілі були сліди тортур.

Луценкові пощастило вижити: ввечері після викрадення він знову перебував у лікарні як пацієнт: у нього був струс мозку, вибитий зуб та підбите око.

Постраждалий Луценко та брат загиблого Вербицького зверталися в ЄСПЛ у 2014 – 2015 роках.

Зрештою Європейський суд за кілька років розглянув подання. Це вперше міжнародна інстанція визнала, що саме держава Україна порушила права брата Юрія Вербицького, який загинув внаслідок катувань.

У справі викрадення Луценка і Вербицького до кримінальної відповідальності притягнули загалом 15 осіб. Стосовно 4 осіб справи розглядаються судами, інших оголошено в розшук.