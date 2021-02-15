Викрадення Луценка і Вербицького: судитимуть ще двох фігурантів

Джерело:Офіс Генерального Прокурора
Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт двом учасникам викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Вербицький став одним з перших Героїв Небесної Сотні.
Підозрювані наразі перебувають під вартою. Досудове розслідування здійснювали за відсутності цих фігурантів, оскільки вони переховувалися від слідства.
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Двом особам інкримінують:
Слідство встановило: за попередньою змовою 21 січня 2014 року вони викрали з Олександрівської лікарні учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Далі катували їх та вбили Юрія Вербицького.Зазначимо. У справі викрадення Луценка і Вербицького до кримінальної відповідальності притягнули загалом 15 осіб. Стосовно 4 осіб справи розглядаються судами, інших оголошено в розшук.