Викрадення Луценка і Вербицького: судитимуть ще двох фігурантів

15 лютого 2021 , 13:41
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс Генерального Прокурора

Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт двом учасникам викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Вербицький став одним з перших Героїв Небесної Сотні.

Підозрювані наразі перебувають під вартою. Досудове розслідування здійснювали за відсутності цих фігурантів, оскільки вони переховувалися від слідства.

До теми Венедіктову запрошують у Раду: чекають на звіт по розслідуванню справ Майдану

Двом особам інкримінують:

  • створення злочинної організації,
  • умисне вбивство,
  • катування,
  • незаконне позбавлення волі або викрадення людини,
  • незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів.

Слідство встановило: за попередньою змовою 21 січня 2014 року вони викрали з Олександрівської лікарні учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Далі катували їх та вбили Юрія Вербицького.

Зазначимо. У справі викрадення Луценка і Вербицького до кримінальної відповідальності притягнули загалом 15 осіб. Стосовно 4 осіб справи розглядаються судами, інших оголошено в розшук.

Викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка

  • Під час Майдану група "тітушок" викрала з лікарні активних учасників Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Їх катували і допитували.
  • 22 січня 2014 року у лісі під Києвом Юрія Вербицького знайшли мертвим. На його тілі були сліди тортур.
  • Луценкові пощастило вижити: ввечері після викрадення він знову перебував у лікарні як пацієнт: у нього був струс мозку, вибитий зуб та підбите око.
  • Постраждалий Луценко та брат загиблого Вербицького зверталися в ЄСПЛ у 2014 – 2015 роках.
  • Зрештою Європейський суд за кілька років розглянув подання. Це вперше міжнародна інстанція визнала, що саме держава Україна порушила права брата Юрія Вербицького, який загинув внаслідок катувань.