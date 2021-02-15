Викрадення Луценка і Вербицького: судитимуть ще двох фігурантів
Офіс Генерального прокурора скерував обвинувальний акт двом учасникам викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігоря Луценка. Вербицький став одним з перших Героїв Небесної Сотні.
Джерело:Офіс Генерального Прокурора
Підозрювані наразі перебувають під вартою. Досудове розслідування здійснювали за відсутності цих фігурантів, оскільки вони переховувалися від слідства.
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Двом особам інкримінують:
- створення злочинної організації,
- умисне вбивство,
- катування,
- незаконне позбавлення волі або викрадення людини,
- незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів.
Слідство встановило: за попередньою змовою 21 січня 2014 року вони викрали з Олександрівської лікарні учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Далі катували їх та вбили Юрія Вербицького.
Викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка
- Під час Майдану група "тітушок" викрала з лікарні активних учасників Революції Гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Їх катували і допитували.
- 22 січня 2014 року у лісі під Києвом Юрія Вербицького знайшли мертвим. На його тілі були сліди тортур.
- Луценкові пощастило вижити: ввечері після викрадення він знову перебував у лікарні як пацієнт: у нього був струс мозку, вибитий зуб та підбите око.
- Постраждалий Луценко та брат загиблого Вербицького зверталися в ЄСПЛ у 2014 – 2015 роках.
- Зрештою Європейський суд за кілька років розглянув подання. Це вперше міжнародна інстанція визнала, що саме держава Україна порушила права брата Юрія Вербицького, який загинув внаслідок катувань.
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