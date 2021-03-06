Виконувачі обов'язків міністрів знову мають широкі повноваження: закон набрав сили

В Україні 6 березня набув чинності закон про повернення широких повноважень виконувачам обов'язків міністрів. Рада його підтримала ще 23 лютого. Натомість президент Володимир Зеленський підписав документ 4 березня.

Закон напередодні опублікували у парламентському виданні "Голос України". Набирає він чинності з дати, наступної за днем ​​оприлюднення.

До теми Рада підтримала законопроєкт про держслужбу, який раніше ветував Зеленський

Про що мовиться у документі

Відповідно до нього, тепер виконувачі обов'язків міністра зможуть ухвалювати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.

Крім того, їм повернули такі повноваження:

керівництво діяльністю міністерства,

затвердження планів роботи міністерства, звітів,

внесення прем'єр-міністру пропозицій щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,

затвердження структури апарату міністерства,

утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату, що не мають статусу юридичної особи,

призначення та звільнення керівників підприємств,

скасування актів територіальних органів міністерства,

позначення обов'язків першого заступника та заступників.

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Що цьому передувало

Раніше Зеленський ветував цей закон. Очільник держави пропонував парламенту вилучити з документу норми про обмеження виконання повноважень заступників міністра. Мовиться про той випадок, якщо посада міністра є вакантною.

Президент звертав увагу, що положення, у яких мовиться про виконання з боку першого заступника міністра або заступників міністра тільки окремих повноважень є неприйнятними. На його переконання вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду.

Зрештою Верховна Рада, врахувавши правки Зеленського, ухвалила цей закон. "За" проголосували 267 нардепів.