Виконувачі обов'язків міністрів знову мають широкі повноваження: закон набрав сили
В Україні 6 березня набув чинності закон про повернення широких повноважень виконувачам обов'язків міністрів. Рада його підтримала ще 23 лютого. Натомість президент Володимир Зеленський підписав документ 4 березня.
Закон напередодні опублікували у парламентському виданні "Голос України". Набирає він чинності з дати, наступної за днем оприлюднення.
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Про що мовиться у документі
Відповідно до нього, тепер виконувачі обов'язків міністра зможуть ухвалювати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.
Крім того, їм повернули такі повноваження:
- керівництво діяльністю міністерства,
- затвердження планів роботи міністерства, звітів,
- внесення прем'єр-міністру пропозицій щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра,
- затвердження структури апарату міністерства,
- утворення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства як структурних підрозділів апарату, що не мають статусу юридичної особи,
- призначення та звільнення керівників підприємств,
- скасування актів територіальних органів міністерства,
- позначення обов'язків першого заступника та заступників.
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Що цьому передувало
Раніше Зеленський ветував цей закон. Очільник держави пропонував парламенту вилучити з документу норми про обмеження виконання повноважень заступників міністра. Мовиться про той випадок, якщо посада міністра є вакантною.
Президент звертав увагу, що положення, у яких мовиться про виконання з боку першого заступника міністра або заступників міністра тільки окремих повноважень є неприйнятними. На його переконання вони порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду.
Зрештою Верховна Рада, врахувавши правки Зеленського, ухвалила цей закон. "За" проголосували 267 нардепів.
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