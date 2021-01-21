У Харкові у будинку для престарілих 21 січня спалахнула жахлива пожежа. Ігор Терехов розповів, що на вікнах закладу були ґрати і люди опинилися у пастці. Він також підтвердив, що будинок для літніх людей працював нелегально.

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Деталі жахливої трагедії в Харкові розповів виконувач секретар мерії Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

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Ґрати на вікнах. Люди були неходячі, і вони буквально задихнулися під час пожежі,

– зазначив Терехов.

Він додав, що будинок престарілих працював нелегально. З його власником вже ведуть слідчу роботу.

Крім того, наразі міська влада з'ясовує, скільки точно людей перебували в нелегальному закладі.

На Харківщині планують масові перевірки

Терехов наголосив, що потрібно зробити все, аби схожі інциденти не повторювалися у майбутньому.

Я вважаю, що повинні бути проведені тотальні перевірки по Харкову і Харківській області, щоб надалі запобігти подібним інцидентам,

– пояснив він.

Секретар Харківської мерії зазначив, що протягом 1 – 2 тижнів планують виявити всі подібні незаконні об'єкти та припинити їхню діяльність.

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