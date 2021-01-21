На вікнах були ґрати, люди буквально задихнулися під час пожежі, – Терехов
У Харкові у будинку для престарілих 21 січня спалахнула жахлива пожежа. Ігор Терехов розповів, що на вікнах закладу були ґрати і люди опинилися у пастці. Він також підтвердив, що будинок для літніх людей працював нелегально.
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Деталі жахливої трагедії в Харкові розповів виконувач секретар мерії Ігор Терехов, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
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Ґрати на вікнах. Люди були неходячі, і вони буквально задихнулися під час пожежі,
– зазначив Терехов.
Він додав, що будинок престарілих працював нелегально. З його власником вже ведуть слідчу роботу.
Крім того, наразі міська влада з'ясовує, скільки точно людей перебували в нелегальному закладі.
На Харківщині планують масові перевірки
Терехов наголосив, що потрібно зробити все, аби схожі інциденти не повторювалися у майбутньому.
Я вважаю, що повинні бути проведені тотальні перевірки по Харкову і Харківській області, щоб надалі запобігти подібним інцидентам,
– пояснив він.
Секретар Харківської мерії зазначив, що протягом 1 – 2 тижнів планують виявити всі подібні незаконні об'єкти та припинити їхню діяльність.
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Що відомо про пожежу в Харкові
- Займання у будинку для літніх людей спалахнуло о 15:03 на вулиці Нижня Гиївська, 150Б.
- Внаслідок трагедії загинуло 15 людей, ще 9 – постраждали.
- Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.
- Через пожежу Кабмін збирається на позачергове засідання.
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