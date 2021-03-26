Вікна ОПУ міг побити DZIDZIO, – Сорд і Геращенко "зійшлися" в ефірі

В ефірі телепроєкту зустрілися заступник глави МВС Антон Геращенко й активіст, підозрюваний у побитті вікон Офісу Президента, Влад Сорд (Стафійчук). Останній підкреслив, що чоловік, якого зафіксували камери, схожий не лише на нього, а й на співака DZIDZIO.

Владислав Стафійчук розповів, що ввечері 20 березня він спонтанно опинився на акції під Офісом Президента України. Мовляв, з друзями про це спеціально не домовлявся.

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Я взяв квиток з Вінниці й поїхав туди. У мене був квиток у той же день назад. Вже там ми зустрілися з багатьма. Там я побачив багато знайомих обличь,

– розповів письменник.

Крім того, він запевнив, що особисто незнайомий з Сергієм Стерненком, на підтримку якого й відбулася акція. У житті активісти зустрічалися всього раз чи два.

До чого тут DZIDZIO

Влад Сорд в ефірі відмовився відповідати, чи бив він вікна будівлі ОПУ, бо так йому порадив адвокат. Натомість він підкреслив, що чоловік з опублікованого МВС відео схожий не лише на нього.

Якщо вам цікава моя власна думка, то чоловік, якого ви бачите на відео, він схожий однаково на мене, на DZIDZIO та ще на тисячу різних бородатих чоловіків у чорних курточках,

– пожартував активіст.

Після цього в нього відбулася незначна словесна перепалка з заступником міністра внутрішніх справ України Антоном Геращенком.

Геращенко: Навіщо вікна було бити, чим воні винні?

Стафійчук: А ви вважаєте, що це конкретно я побив вікна, правильно? Будемо розбиратися.

Геращенко: Напевно, DZIDZIO.

Стафійчук: Ну ось, я ж так і кажу.

Момент побиття вікон Офісу Президента: дивіться відео

Коротко про Влада Сорда: