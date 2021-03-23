У Чернівцях з вікна обласної держадміністрації викидали меблі прямо у внутрішній двір. Влада каже: спрацював людський фактор, адже слюсарі захотіли полегшити собі роботу.

У приміщенні реорганізовують відділи і роблять ремонт. Відповідно, з'явилося багато меблів, які будуть йти в утиль.

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Чому меблі викидали з вікна

Курйозне відео з викиданням мблів з вікна оприлюднив у своєму фейсбуці депутат Чернівецької районної ради Артем Жук.

Ситуацію невдовзі пояснили в Агенції з обслуговування приміщення. Її директор Анатолій Федорук розповідає, що спрацював звичайний людський фактор. Слюсарям важко долати 4 поверхи, тому вирішили пришвидшити цей процес.

Меблі, які скидували з висоти, не просто викинуть, а віддадуть в котельню на опалення.

Те, що не піддається ремонту, вирішили віддати в котельню. У них котел на дровах. Проте спрацював людський фактор. У нас всього 3 слюсарі, їм важко постійно спускатись-підніматись,

– розповів Анатолій Федорук.

Втім, чиновник зазначив: слюсарі отримають зауваження. Адже не пасує, щоб отак в центрі міста з адмінспоруди літали меблі.

Традиція викидати меблі