Виключення Дубінського зі "Слуги народу" можуть розглянути найближчим часом

Партія "Слуга народу" вже найближчим часом може розглянути виключення одіозного нардепа Олександра Дубінського зі свого складу. Як повідомив Олександр Корнієнко, рішення про виключення приймає голова політсили.

Як зазначив голова партії, він може з власної ініціативи або за поданням структурного утворення прийняти рішення про виключення з політсили. Це дозволяє нова редакція статуту "Слуги народу".

До теми Дубінський вже не очолює Київську обласну організацію "слуг"

Дубінського можуть виключити за порушення статуту

Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова,

– сказав Корнієнко.

Як пояснив Корнієнко, у випадку з Дубинським причиною для його виключення може стати порушення статусу "шляхом проведення своїх конференцій та непокору керівним органам партії".

Дубінський не очолює обласну партійну організацію "Слуги народу"

Оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "Слуги народу" вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то "всі його подальші дії по скликанню рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді ".

Новий статут діє з моменту його ухвалення з'їздом

Корнієнко наголосив, незважаючи на те, що статут ще не зареєстрований у Мін'юсті, він починає діяти з моменту його ухвалення на з'їзді. Щодо конференції Київського обласного осередку "слуг народу", то зібралось 15 з 25 осіб, отож кворум був. Протягом 10 днів статут реєструватимуть, отож на цей час організацію таки очолюватиме Дубінський.

Ми сподіваємося, що він не буде здійснювати протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної є Андрій Мотовіловец і з ним буде налагоджуватися взаємодія,

– додав Корнієнко.

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