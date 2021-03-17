Коломойський сам не знає як рятуватись, – Лещенко про захист Дубінського

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Джерело:

24 канал

Після введення санкцій США проти Ігоря Коломойського, він зменшив свою впливовість у Верховній Раді. Зокрема, олігарх не зміг захистити нардепа Олександра Дубінського, якого виключили з політсили.

Таку думку у своєму блозі "Чесна політика" висловив журналіст Сергій Лещенко. Він наголосив, що Дубінський втрачає свій вплив швидше, ніж очікувалося.

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Що вплинуло на невдачі Дубінського

На нардепа зі "Слуги народу" у США наклали санкції, йому видалили канал на ютуб та вигнали як з фракції, так і з партії "Слуга народу". Також політика зняли з посади очільника осередку політсили у Києвській області.

Водночас Дубінський намагався створити власне міжфракційне об'єднання. Однак туди вступило всього 5 "слуг", а також нардеп з групи "За життя".

Захистити його (Дубінського 24 канал) нікому: його патрон Коломойський сам не знає, як врятуватися,
зауважив Лещенко.

Вплив Коломойського на нардепів

Лещенко наголосив, що це свідчить про значне падіння впливу олігарха Ігоря Коломойського, адже раніше Дубінського, за його словами, називали особистим наглядачем Коломойського у Раді. Журналіст пов'язує це із санкціями США проти олігарха.

Довідка. 5 березня США ввели візові санкції проти Ігоря Коломойського і членів найближчої родини: дружини Ірини, дочки Анжеліки та його сина Ізраїля Цві Коломойського.

На думку Лещенка, санкції проти Коломойського – це сигнал Америки для української влади. Зокрема, народні обранці розуміють, що його варто остерігатися. За словами Лещенка, це може бути лише "прелюдією" до справжніх проблем в житті олігарха.

Він запевнив, що кримінальна справа щодо Коломойського може бути дуже скоро. Також він підкреслив можливість введення санкцій міжнародного арешту.

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