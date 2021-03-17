Коломойський сам не знає як рятуватись, – Лещенко про захист Дубінського

Після введення санкцій США проти Ігоря Коломойського, він зменшив свою впливовість у Верховній Раді. Зокрема, олігарх не зміг захистити нардепа Олександра Дубінського, якого виключили з політсили.

Таку думку у своєму блозі "Чесна політика" висловив журналіст Сергій Лещенко. Він наголосив, що Дубінський втрачає свій вплив швидше, ніж очікувалося.

Повний блог Токсичний олігарх: як США ускладнює життя Коломойському та Дубінському

Що вплинуло на невдачі Дубінського

На нардепа зі "Слуги народу" у США наклали санкції, йому видалили канал на ютуб та вигнали як з фракції, так і з партії "Слуга народу". Також політика зняли з посади очільника осередку політсили у Києвській області.

Водночас Дубінський намагався створити власне міжфракційне об'єднання. Однак туди вступило всього 5 "слуг", а також нардеп з групи "За життя".

Захистити його (Дубінського – 24 канал) нікому: його патрон Коломойський сам не знає, як врятуватися,

– зауважив Лещенко.

Вплив Коломойського на нардепів

Лещенко наголосив, що це свідчить про значне падіння впливу олігарха Ігоря Коломойського, адже раніше Дубінського, за його словами, називали особистим наглядачем Коломойського у Раді. Журналіст пов'язує це із санкціями США проти олігарха.

5 березня США ввели візові санкції проти Ігоря Коломойського і членів найближчої родини: дружини Ірини, дочки Анжеліки та його сина Ізраїля Цві Коломойського.

На думку Лещенка, санкції проти Коломойського – це сигнал Америки для української влади. Зокрема, народні обранці розуміють, що його варто остерігатися. За словами Лещенка, це може бути лише "прелюдією" до справжніх проблем в житті олігарха.

Він запевнив, що кримінальна справа щодо Коломойського може бути дуже скоро. Також він підкреслив можливість введення санкцій міжнародного арешту.

Повний випуск блогу "Чесна політика": дивіться відео