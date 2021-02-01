Дубінський залишив би партію, якби цього не вимагав Зеленський, – Фесенко про мотиви нардепа

Політичний конфлікт міг принести користь для нардепа Олександра Дубінського. Тому він не покинув "Слуг народу" після прохання Володимира Зеленського добровільно вийти з фракції.
Джерело: 24 Канал
Політолог Володимир Фесенко заявив, що вірогідність того, що Дубінського виключать з фракції 1 лютого є достатньо високою. Також Фесенко припустив, хто ще покине "Слуг народу".
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Фесенко назвав декілька причин, чому Дубінський не може вийти з фракції без конфлікту.
За словами Фесенка, можливість того, що Дубінського таки виключать із фракції "Слуг народу" є високою. На думку політолога, є декілька нюансів, що можуть вплинути на рішення.
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Фактори, що вплинуть на рішення щодо виключення з фракції Дубінського:
Фесенко припускає, що разом із Дубінським партію можуть покинути 2 – 3 людини. Максимальне число, за словами експерта, 6 або 7 нардепів, але у жодному випадку не 20 – 30 осіб.
Якщо Коломойський особисто дасть вказівку – 15 чи 20 (нардепів залишать фракцію – 24 канал), включно з Дубінським. Це спричинило б повний розрив стосунків між Зеленським і Коломойським, але 2 сторони не готові до прямого конфлікту,
– зазначив Фесенко.
Також Фесенко припустив, що у випадку прийняття рішення щодо виключення Дубінського, фракцію покине і Максим Бужанський. Як заявив політолог: "Фракції від цього стане тільки легше".
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