Дубінський залишив би партію, якби цього не вимагав Зеленський, – Фесенко про мотиви нардепа
Політичний конфлікт міг принести користь для нардепа Олександра Дубінського. Тому він не покинув "Слуг народу" після прохання Володимира Зеленського добровільно вийти з фракції.
Джерело: 24 Канал
Політолог Володимир Фесенко заявив, що вірогідність того, що Дубінського виключать з фракції 1 лютого є достатньо високою. Також Фесенко припустив, хто ще покине "Слуг народу".
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Мотиви Дубінського
Фесенко назвав декілька причин, чому Дубінський не може вийти з фракції без конфлікту.
- Дубінський вважає, що виганяти його – несправедливо.
- Нардеп залишив би партію, якби не було прямої вимоги Зеленського.
- Його демарш – спроба самозахисту.
- Можливо, Дубінський хоче піти так, щоб усі запам'ятали. Це був би вдалий старт для особистої політичної кар'єри.
Чи залишить Дубінський фракцію
За словами Фесенка, можливість того, що Дубінського таки виключать із фракції "Слуг народу" є високою. На думку політолога, є декілька нюансів, що можуть вплинути на рішення.
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Фактори, що вплинуть на рішення щодо виключення з фракції Дубінського:
- скільки буде фізично присутніх депутатів на голосування;
- якою буде процедура виключення.
Хто піде за Дубінським
Фесенко припускає, що разом із Дубінським партію можуть покинути 2 – 3 людини. Максимальне число, за словами експерта, 6 або 7 нардепів, але у жодному випадку не 20 – 30 осіб.
Якщо Коломойський особисто дасть вказівку – 15 чи 20 (нардепів залишать фракцію – 24 канал), включно з Дубінським. Це спричинило б повний розрив стосунків між Зеленським і Коломойським, але 2 сторони не готові до прямого конфлікту,
– зазначив Фесенко.
Також Фесенко припустив, що у випадку прийняття рішення щодо виключення Дубінського, фракцію покине і Максим Бужанський. Як заявив політолог: "Фракції від цього стане тільки легше".
Головне про справу Дубінського
- У США ввели санкції проти Дубінського 11 січня 2021 року. Причина: "втручання у вибори президента".
- Президент України Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно покинути фракцію, проте він відмовився.
- Засідання фракції "Слуги народу" відбудеться у понеділок, 1 лютого 2021 року.
- У анонімному опитуванні в мобільному додатку 29 січня 100 із 175 депутатів підтримала виключення Дубінського з фракції.
- Дубінський запустив паралельний підрахунок голосів щодо свого виключення, щоб взнати імена тих, хто "проти" нього.
США ввели санкції проти українських політиків / Інфографіка 24 каналу
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