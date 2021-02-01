Політичний конфлікт міг принести користь для нардепа Олександра Дубінського. Тому він не покинув "Слуг народу" після прохання Володимира Зеленського добровільно вийти з фракції.

Джерело: 24 Канал

Політолог Володимир Фесенко заявив, що вірогідність того, що Дубінського виключать з фракції 1 лютого є достатньо високою. Також Фесенко припустив, хто ще покине "Слуг народу".

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Мотиви Дубінського

Фесенко назвав декілька причин, чому Дубінський не може вийти з фракції без конфлікту.

Дубінський вважає, що виганяти його – несправедливо. Нардеп залишив би партію, якби не було прямої вимоги Зеленського. Його демарш – спроба самозахисту. Можливо, Дубінський хоче піти так, щоб усі запам ' ятали. Це був би вдалий старт для особистої політичної кар ' єри.

Чи залишить Дубінський фракцію

За словами Фесенка, можливість того, що Дубінського таки виключать із фракції "Слуг народу" є високою. На думку політолога, є декілька нюансів, що можуть вплинути на рішення.

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Фактори, що вплинуть на рішення щодо виключення з фракції Дубінського:

скільки буде фізично присутніх депутатів на голосування;

якою буде процедура виключення.

Хто піде за Дубінським

Фесенко припускає, що разом із Дубінським партію можуть покинути 2 – 3 людини. Максимальне число, за словами експерта, 6 або 7 нардепів, але у жодному випадку не 20 – 30 осіб.

Якщо Коломойський особисто дасть вказівку – 15 чи 20 (нардепів залишать фракцію – 24 канал), включно з Дубінським. Це спричинило б повний розрив стосунків між Зеленським і Коломойським, але 2 сторони не готові до прямого конфлікту,

– зазначив Фесенко.

Довідка. Вийти з фракції добровільно можуть тільки мажоритарники. Ті, хто обирався за списком – при виході втрачають депутатський мандат.

Також Фесенко припустив, що у випадку прийняття рішення щодо виключення Дубінського, фракцію покине і Максим Бужанський. Як заявив політолог: "Фракції від цього стане тільки легше".

Головне про справу Дубінського

У США ввели санкції проти Дубінського 11 січня 2021 року. Причина: "втручання у вибори президента".

Президент України Володимир Зеленський попросив Дубінського самостійно покинути фракцію, проте він відмовився.

Засідання фракції "Слуги народу" відбудеться у понеділок, 1 лютого 2021 року.

У анонімному опитуванні в мобільному додатку 29 січня 100 із 175 депутатів підтримала виключення Дубінського з фракції.

Дубінський запустив паралельний підрахунок голосів щодо свого виключення, щоб взнати імена тих, хто "проти" нього.



США ввели санкції проти українських політиків / Інфографіка 24 каналу