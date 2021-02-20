Викладачку з Рівненщини, яка розстріляла свою сім'ю, визнали неосудною

Жінку з Рівненщини, яка стріляла у свого чоловіка та доньку, визнали неосудною. Щодо неї планують застосувати примусові заходи медичного характеру.

Таке рішення схвалила група слідчих. Матеріали кримінальної справи скерували на розгляд суду.

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За даними слідства, жінка становить небезпеку для суспільства.

Деталі справи

Трагедія трапилася вночі 5 вересня 2020 року неподалік Рівного. 46-річна викладачка університету водного господарства та природокористування Ірина Ігнатюк вистрілила у свого чоловіка, а тоді кілька разів стріляла у сплячу 13-річну доньку. На щастя, дівчинка вижила.

Далі жінка намагалася вбити себе – хотіла вистрілити у скроню та різала вени. Після трагедії її відвезли у лікарню. Правоохоронці вилучили з місця події револьвер та травматичний пістолет.

Що кажуть правоохоронці

За даними "Радіо Трек" , ймовірною причиною вбивства стала поїздка на море. Чоловік нібито купив квитки лише для себе та доньки.

Жінці повідомили підозру у вбивстві та замаху на вбивство малолітньої особи. Зловмисниця перебуває під вартою.

Під час досудового розслідування провели слідчі дії та призначили низку експертиз, зокрема й судово-психіатричну. Відповідно до висновків останньої, підозрювану визнали неосудною.