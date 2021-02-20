Жінку з Рівненщини, яка стріляла у свого чоловіка та доньку, визнали неосудною. Щодо неї планують застосувати примусові заходи медичного характеру.

Таке рішення схвалила група слідчих. Матеріали кримінальної справи скерували на розгляд суду.

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За даними слідства, жінка становить небезпеку для суспільства.

Деталі справи

Трагедія трапилася вночі 5 вересня 2020 року неподалік Рівного. 46-річна викладачка університету водного господарства та природокористування Ірина Ігнатюк вистрілила у свого чоловіка, а тоді кілька разів стріляла у сплячу 13-річну доньку. На щастя, дівчинка вижила.

Далі жінка намагалася вбити себе – хотіла вистрілити у скроню та різала вени. Після трагедії її відвезли у лікарню. Правоохоронці вилучили з місця події револьвер та травматичний пістолет.

Зверніть увагу! За даними "Радіо Трек", ймовірною причиною вбивства стала поїздка на море. Чоловік нібито купив квитки лише для себе та доньки.

Що кажуть правоохоронці

Жінці повідомили підозру у вбивстві та замаху на вбивство малолітньої особи. Зловмисниця перебуває під вартою.

Під час досудового розслідування провели слідчі дії та призначили низку експертиз, зокрема й судово-психіатричну. Відповідно до висновків останньої, підозрювану визнали неосудною.