Скандальна викладачка Більченко каже, що її не звільнять: позиція університету

Викладачка Євгенія Більченко, відома своїми скандальними заявами щодо української мови, заявила, що ректор університету Драгоманова не звільнятиме її. Натомість значна частина викладачів та студентів вважають неприпустимим продовження її роботи.
Джерело: фейсбук Євгенії Більченко
Викладачка розповіла про результати спілкування з ректором університету Драгоманова Віктором Андрущенком.
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Я отримала від нього запевнення, що він відповідає за свої слова і що він особисто не збирається мене звільняти,
– написала викладачка.
Мовляв, звільнення за політичні погляди з університету – це не його практика.
Викладачка висловилася у своєму дописі у неприпустимій і неприйнятній формі проти української мови, українських громадян та української держави. Про це йдеться у заяві профспілки університету.
Такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття зі сторони керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету,
– заявляють у профспілці.
Там також додали, що використання української мови в освітньому процесі та діловодстві є усталеною традицією і моральним переконанням членів колективу.
Значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та викладачів заявили про неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями.
Однак університет діятиме відповідно до законодавства. Питання розглянуть на засіданні профспілкового комітету, громадської організації "Просвіта", на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій. За результатами планують проведення слухання на засіданні Вченої ради університету.
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