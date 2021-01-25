Викладачка Євгенія Більченко, відома своїми скандальними заявами щодо української мови, заявила, що ректор університету Драгоманова не звільнятиме її. Натомість значна частина викладачів та студентів вважають неприпустимим продовження її роботи.

Джерело: фейсбук Євгенії Більченко

Викладачка розповіла про результати спілкування з ректором університету Драгоманова Віктором Андрущенком.

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Позиція Більченко

Я отримала від нього запевнення, що він відповідає за свої слова і що він особисто не збирається мене звільняти,

– написала викладачка.

Мовляв, звільнення за політичні погляди з університету – це не його практика.

Що про це кажуть в університеті

Викладачка висловилася у своєму дописі у неприпустимій і неприйнятній формі проти української мови, українських громадян та української держави. Про це йдеться у заяві профспілки університету.

Такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття зі сторони керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету,

– заявляють у профспілці.

Там також додали, що використання української мови в освітньому процесі та діловодстві є усталеною традицією і моральним переконанням членів колективу.

Значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та викладачів заявили про неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями.

Однак університет діятиме відповідно до законодавства. Питання розглянуть на засіданні профспілкового комітету, громадської організації "Просвіта", на засіданні комісії з академічної етики та зборах інших представницьких і громадських організацій. За результатами планують проведення слухання на засіданні Вченої ради університету.

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Що відомо про Більченко та її заяви