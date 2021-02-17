Вихователька у луцькому дитсадку заклеїла малюкові рот скотчем, – ЗМІ

17 лютого 2021 , 22:36
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Джерело:

Конкурент

У луцькому дитсадку спалахнув скандал через виховательку, яка заклеїла дитині рот скотчем. Про насилля з боку виховательки батьки дізналися, коли побачили на дітях синці та подряпини.

Водночас у дитсадку спростовують інформацію про знущання з дітей.

Там розповідають, що 56-річна вихователька – педагог з 30-річним стажем. Жодних інцидентів з дітьми за її участю у дитсадку ще нібито не траплялося.

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Начальниця управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко заявила, що вихователька начебто просто хотіла налякати надміру активну дитину.

Він (хлопчик, – 24 канал) дуже шумів, дуже кричав. І вихователька, тримаючи скотч в руках, каже йому: "зараз заклею рот". Так його налякала. Так пояснює вихователька,
– розповіла Лещенко.

Водночас посадовиця додала, що виховательку звільнять.

Реакція українців

Обурені українці прокоментували інцидент у мережі. Пропонуємо переглянути найяскравіші коментарі:

  • Ну звичайно, що ця "людина" себе виправдовуватиме! Отже, що виходить: всі дітки говорять неправду?";
  • "Немає виправдання таким діям виховательки";
  • "Це ж дітки. Зламати їхню психіку – дуже легко. А хто потім виправлятиме ситуацію?".