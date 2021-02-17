У луцькому дитсадку спалахнув скандал через виховательку, яка заклеїла дитині рот скотчем. Про насилля з боку виховательки батьки дізналися, коли побачили на дітях синці та подряпини.

Водночас у дитсадку спростовують інформацію про знущання з дітей.

Там розповідають, що 56-річна вихователька – педагог з 30-річним стажем. Жодних інцидентів з дітьми за її участю у дитсадку ще нібито не траплялося.

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Начальниця управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко заявила, що вихователька начебто просто хотіла налякати надміру активну дитину.

Він (хлопчик, – 24 канал) дуже шумів, дуже кричав. І вихователька, тримаючи скотч в руках, каже йому: "зараз заклею рот". Так його налякала. Так пояснює вихователька,

– розповіла Лещенко.

Водночас посадовиця додала, що виховательку звільнять.

Реакція українців

Обурені українці прокоментували інцидент у мережі. Пропонуємо переглянути найяскравіші коментарі: