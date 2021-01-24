Відповідний законопроєкт зареєстрували у Раді. Таку пропозицію мотивують тим, що перенесення погано впливає на продуктивність праці. Деякі експерти вважають, що різниця в робочих графіках може створювати напругу у родинах.

Сайт 24 каналу розповідає, які нововведення хочуть запровадити та чи потрібно скасовувати перенесення робочих днів взагалі.

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Що кажуть експерти про перенесення робочих днів

Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці, зазначила, що, коли ми говоримо , наприклад, про перенесення робочих днів, тих, які припадають на п’ятницю, наприклад, як було цього разу: у четвер Різдво, в п’ятницю проліт, а потім вихідні. Тут зрозуміло, що загальна динаміка робочих-вихідних днів не змінюється, і п’ятниця просто переноситься на наступну суботу.

Мені здається, що великої ролі це не грає. Якщо говорити відверто, то особливої продуктивності ні в таку п’ятницю, ні в таку суботу від людей чекати не варто. Я думаю, що це вигідно як для працівників, так і для роботодавців. Тому що у нас люди не завжди можуть взяти повну відпустку. І тоді, коли у них є таких чотири вихідних дні, це вже як мінівідпустка. Та у роботодавця завжди вигідніше взяти три додаткових дні та відгуляти тиждень, ніж брати п’ять чи більше,

– каже Пашкіна.

Вона додала, якщо таке перенесення скасують, є варіант, що люди все одно будуть брати на ці дні відгули, відпустки, лікарняні, звичайно ж несправжні, і вони все одно будуть робити собі чотири дні вихідних.

Якщо ми говоримо про професійне вигорання, то не факт, що люди, які будуть працювати більше, будуть і виробляти більше. Знову ж таки, якщо буде образа на те, що забрали вихідний, то про яку продуктивність йде мова. Економічно більш обґрунтоване скасування цього третього вихідного, який припадає на понеділок, але я не впевнена, що це позитивно сприймуть у суспільстві,

– зазначила Пашкіна.

З досвіду Оксани Огневої, директорки з персоналу сайту пошуку роботи Jooble, іноземним партнерам українських компаній часто нелегко зрозуміти, чому ми працюємо у суботу, тоді як не працювали половину минулого тижня. Також, за її спостереженнями, ситуації, коли люди, виходячи на роботу у "перенесений день" (зазвичай суботу), не відчували робочого натхнення і відпрацьовували його "аби відпрацювати".

Компанії, що працюють з іноземними ринками, у своїй більшості давно вже відмовилися від практики перенесення робочих днів або ж просто дарують людям додаткові вихідні, наприклад, якщо святковий день та офіційний вихідний поруч, як от, скажімо, четвер і субота,

– каже Оксана Огневая.

Також вона додала, що одним з аргументів на користь скасування перенесення робочих днів ініціатори законопроєкту наводять думку про те, що якісно проведений час з сім’єю позитивно впливає на її міцність та психологічний стан членів родини, а прийняття рішення про скорочення родинного часу є грубим втручанням в особисте життя людини та домогосподарства.

На думку експертки, в ситуаціях, коли у родині є працездатні люди, які працюють у різних за стилем менеджменту компаніях (наприклад, державний сектор та IT компанія), то дійсно різниця в робочих графіках може створювати напругу та додаткове емоційне навантаження.

Що пропонують нардепи

Законопроєкт №4597 зареєстрували у Верховній Раді група народних депутатів на чолі з Галиною Третьяковою зі "Слуги народу".

зареєстрували у Верховній Раді група народних депутатів на чолі з Галиною Третьяковою зі "Слуги народу". Пропонується внести зміни до статті 67 Кодексу законів про працю України і заборонити перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків встановлених цим кодексом.

і заборонити перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків встановлених цим кодексом. Загалом, Кодексом законів про працю України визначено 11 святкових та неробочих днів. У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

У пояснювальній записці до законопроєкту говориться, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і назагал формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.

Аналіз досвіду країн світу у питанні перенесення робочих днів доводить, що в Білорусі, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Франції, Німеччині, Данії, Нідерландах, США та інших країнах такої практики немає. Перенесення робочих днів є типовою радянською традицією, яка до сьогодні зберігається в деяких пострадянських країнах, зокрема, в Росії,

– написано у записці.

Також там сказано, що перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, подекуди – двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника, який не може бути зменшеним. А іноді перенесення призводить до 4 неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, що є наступним за довгими вихідними.