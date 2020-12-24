Діалог з Росією потрібен, аби вийти на мирний принцип співіснування. Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Такий принцип буде лише в інтересах України. Про це Кулеба заявив на брифінгу, повідомляє 24 канал .

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Я вважаю, що короткострокова мета в наших відносинах із РФ – це вихід на принцип мирного співіснування,

– зауважив Кулеба.

Тому дипломат наголосив, що необхідно припинити війну та відновити територіальну цілісність. За словами міністра, позиція Росії щодо України не зміниться. Однак перейти до принципу мирного співіснування країни зможуть лише тоді, коли Росія усвідомить українську незалежність.

Кулеба зазначив, що "від географії не можна втекти", тож треба терпіти одна одну. Проте дипломат наголосив, що наразі це важко обговорювати у суспільстві, але ця розмова Україні потрібна.

Що говорив Кулеба про діалог з Росією