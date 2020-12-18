Видворення з України 19 громадян Республіки Шрі-Ланка відбулось 14 грудня 2020 року. Плани в усіх них були однакові – потрапити в країни Західної Європи. Найбільшу за останні 10 років репатріацію іноземців до останнього тримали у секреті.

До цієї непростої і зовсім недешевої операції долучилися дипломатичні відомства 3 країн: Шрі-Ланки, України та Туреччини. Детальніше про це – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі

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Іноземців затримали впродовж 2020 року за порушення законодавства з міграції, розповів начальник відділу ОКПП "Київ" Олександр Почкун. Він зауважив, що 15 з них були затримані саме під час перетинання державного кордону.

Звезли їх з Чернігівського пункту тимчасового тримання іноземців, з Волинського пункту тимчасового тримання, а також – 2 були доставлені співробітниками Державної міграційної служби,

– зазначив Почкун.

Процедуру примусового повернення забезпечували прикордонна та міграційна служби України. Ще 2 людей вилітали добровільно: за сприяння Міжнародної організації міграції.

Деталі операції

Прикордонники пояснюють, що тримання деталей операції у секреті до останнього пов'язане зі складними перемовинами з авіаперевізниками, що мали доставити групу до країни із закритим кордоном.

За словами начальника відділу ОКПП "Київ", з поширенням пандемії з березня – скасували сполучення до Шрі-Ланки. Тому наразі завдяки компанії Turkish Airlines є маршрут до Шрі-Ланки транзитом через Стамбул, сказав він.



Є маршрут до Шрі-Ланки транзитом через Стамбул / Скриншот з відео

Ще один важливий чинник: мало хто був готовий брати на борт таку велику кількість проблемних пасажирів. Адже випадки агресії на повітряному судні траплялися й раніше.

Відтак для супроводу іноземців призначили 5 досвідчених прикордонників, що пройшли підготовку за спеціальною програмою Євросоюзу. Проте цього разу нічого поганого не сталося.

Що відомо про іноземців

Один із хлопців називає себе Нітушаном. Він не володіє навіть початковою англійською і щиро втішається, що нарешті повернеться додому. А за недовгий час перебування в Україні встиг хіба що вивчити привітання українською.

Його земляк розповів, що навчався в Санкт-Петербурзькому університеті. Як потрапив в Україну – не сказав, лише зазначив, що не вдалося втекти до Європи, бо Україна, мовляв, його зовсім не цікавить.

Все через мій паспорт. Ми країна 3-го світу, ми не робили візу. Якби я отримав візу, ми б не приїхали в Україну або ще кудись. Ми хочемо в Європу, а не сюди,

– розповів громадянин Шрі-Ланки.



Громадянин Шрі-Ланки про перебування в Україні / Скриншот з відео

Наймолодшому з цих людей – трохи за 20, найстаршому – ще нема й 40. Проте невідомо, чи замислюються вони, скільки проблем – організаційних та фінансових – створили одразу кільком країнам.

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