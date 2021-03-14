Недитячі обійми та поцілунки: 8-річна київська модель показала стосунки з 13-річним хлопцем

Джерело:24 канал
Модель з Києва Мілана Маханець почала зустрічатись із 13-річним блогером Пашою Паєм. Попри те, що дівчинці всього 8 років, вона показує у сторіс недитячі поцілунки та обійми.
Про свої стосунки дівчинка повідомила в інстаграмі.
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Поцілунки дітей в інстаграмі / Фото Мілани Маханець
Дівчинка оголосила про стосунки / Фото з інстаграму Мілани Маханець
Стосунки дітей / Фото з інстаграму Мілани Маханець
Крім того, Мілана – модель. Вона знімається для брендів дитячого одягу, також її фото публікують у глянцевих журналах.