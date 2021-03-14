Недитячі обійми та поцілунки: 8-річна київська модель показала стосунки з 13-річним хлопцем

Модель з Києва Мілана Маханець почала зустрічатись із 13-річним блогером Пашою Паєм. Попри те, що дівчинці всього 8 років, вона показує у сторіс недитячі поцілунки та обійми.

Про свої стосунки дівчинка повідомила в інстаграмі.

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Що відомо про пару

Мілана показує, як вони проводять час разом: знімають відео, ходять в кіно, цілуються.

До слова, хлопець дівчинки Паша також висвітлює стосунки в мережі. У шапці профілю він так і зазначив, що "зустрічається із різницею в 5 років".

Наразі невідомо, як на це реагують батьки дітей.



Поцілунки дітей в інстаграмі / Фото Мілани Маханець



Дівчинка оголосила про стосунки / Фото з інстаграму Мілани Маханець



Стосунки дітей / Фото з інстаграму Мілани Маханець

Що відомо про дітей

До речі, у Мілани є 480 тисяч підписників в інстаграмі, у Паші – 30 тисяч. Однак популярними діти стали через соцмережу Like. Там дівчинка є блогеркою-мільйонницею, за нею слідкують близько 6 мільйонів людей, а за хлопцем – 500 тисяч.

Крім того, Мілана – модель. Вона знімається для брендів дитячого одягу, також її фото публікують у глянцевих журналах.