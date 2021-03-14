Недитячі обійми та поцілунки: 8-річна київська модель показала стосунки з 13-річним хлопцем
Модель з Києва Мілана Маханець почала зустрічатись із 13-річним блогером Пашою Паєм. Попри те, що дівчинці всього 8 років, вона показує у сторіс недитячі поцілунки та обійми.
Джерело:24 канал
Про свої стосунки дівчинка повідомила в інстаграмі.
Читайте також У Маріуполі п'яна матір прийшла забирати дитину зі школи: директор її "скрутив" – відео
Що відомо про пару
- Мілана показує, як вони проводять час разом: знімають відео, ходять в кіно, цілуються.
- До слова, хлопець дівчинки Паша також висвітлює стосунки в мережі. У шапці профілю він так і зазначив, що "зустрічається із різницею в 5 років".
- Наразі невідомо, як на це реагують батьки дітей.
Поцілунки дітей в інстаграмі / Фото Мілани Маханець
Дівчинка оголосила про стосунки / Фото з інстаграму Мілани Маханець
Стосунки дітей / Фото з інстаграму Мілани Маханець
Що відомо про дітей
До речі, у Мілани є 480 тисяч підписників в інстаграмі, у Паші – 30 тисяч. Однак популярними діти стали через соцмережу Like. Там дівчинка є блогеркою-мільйонницею, за нею слідкують близько 6 мільйонів людей, а за хлопцем – 500 тисяч.
Крім того, Мілана – модель. Вона знімається для брендів дитячого одягу, також її фото публікують у глянцевих журналах.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter