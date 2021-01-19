Попри те, що очільника Конституційного Суду Олександра Тупицького відсторонили, він таки намагається потрапити на роботу. Працівники держслужби законно не пускають його. Втім, навіть за відсутності глави КСУ на робочому місці, його обов'язки переймають.

Тобто, без присутності Тупицького в суді – робота не зупиниться. Про це в ефірі 24 каналу сказав Федір Веніславський, представник президента в Конституційному Суді.

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Про "блокування" роботи КСУ

Сам Тупицький заявляв, те, що його не пускають на роботу "призводить до блокування всього органу". Втім, представник президента у КСУ наголосив, що у вимогах закону щодо виконання адміністративних функцій Конституційного Суду усе чітко прописано.

► Наслідок відсторонення Тупицького – неможливість виконання ним повноважень. Тож у випадку відсутності голови КСУ, його повноваження виконує заступник.

► Якщо з поважних причин його немає, то обов'язки переймає найстарший за віком суддя КСУ.

Тобто, закон прописано так, що відсутність Тупицького на робочому місці ніяк не блокує чи унеможливлює роботу Конституційного Суду,

– пояснив Веніславський.

Тупицького не пускають у будівлю КСУ

Тупицького не пускають працівники Держохорони. За словами Веніславського, вони виконують вимоги чинного законодавства – Закону України та указу президента. Цим вони й керуються.

"Якщо указом президента пан Тупицький відсторонений від посади судді, то жодних правових підстав перебувати у будівлі суду на цей час він не має", – наголосив Веніславський.

Відсторонення Тупицького: головне

Під керівництвом Тупицького КСУ скасував відповідальність за недостовірне е-декларування чиновників.

Наприкінці грудня судді оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Мовиться про справу щодо приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Прокурори звернулись з клопотанням до президента щодо відсторонення Тупицького.

29 грудня Зеленський підписав відповідний указ.

КСУ обурився та розкритикував рішення президента. Суд назвав його юридично неправомірним.



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