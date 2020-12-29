Відсторонення Тупицького: КСУ збереться на спеціальне засідання
Конституційний Суд планує зібратися на спеціальне пленарне засідання. Його зберуть через указ президента Зеленського про відсторонення глави КСУ Олександра Тупицького від роботи суддею на 2 місяці.
Такою є реакція Конституційного Суду на указ президента. Про це мовиться у повідомленні на сайті інституції.
Важливо Тупицького відсторонили з посади судді КСУ
Там зазначають: президент може відстороняти з посад осіб, яких призначає, але згідно з Конституцією України, рішення про звільнення судді КСУ ухвалюється виключно судом на спеціальному пленарному засіданні.
Жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, що указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді КСУ президент Зеленський підписав ввечері 29 грудня. Глава держави наголосив, що підписав документ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи.
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