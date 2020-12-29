Конституційний Суд планує зібратися на спеціальне пленарне засідання. Його зберуть через указ президента Зеленського про відсторонення глави КСУ Олександра Тупицького від роботи суддею на 2 місяці.

Такою є реакція Конституційного Суду на указ президента. Про це мовиться у повідомленні на сайті інституції.

Важливо Тупицького відсторонили з посади судді КСУ

Там зазначають: президент може відстороняти з посад осіб, яких призначає, але згідно з Конституцією України, рішення про звільнення судді КСУ ухвалюється виключно судом на спеціальному пленарному засіданні.

Жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді КСУ президент Зеленський підписав ввечері 29 грудня. Глава держави наголосив, що підписав документ заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи.

Зверніть увагу! Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у введенні в оману суду шляхом свідомо неправдивих показів свідка. За інформацією ЗМІ, справа проти Тупицького стосується Зуївського енергомеханічного заводу, розташованого на окупованій території Донбасу.



28 грудня Тупицький мав прийти до Офісу генерального прокурора для проведення процесуальних дій, але так і не з'явився там. Через це Офіс генпрокурора надіслав Олександру Тупицькому повідомлення про підозру поштою.