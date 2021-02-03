Можливість відставки уряду й Зеленського, розпуск Ради: як до цього ставляться українці

Більшість українців підтримують ідею відставки чинного уряду та розпуску Верховної Ради. Однак тих, хто виступає за відставку Володимира Зеленського, менше.
Джерело: КМІС
Ставлення до відставки Кабінету Міністрів, дострокових парламентських і президентських виборів у більшості опитаних позитивне. Українці висловлюють бажання зміни влади.
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Що українці думають про відставку уряду й Зеленського, розпуск Ради
- Ідею відставки чинного уряду і формування нового Кабінету Міністрів скоріше або повністю підтримують 55,4% респондентів. Натомість проти такого 29,2%, а 15,4% не змогли відповісти на запитання
- Ідею розпуску парламенту і проведення позачергових виборів скоріше або повністю підтримують 60,7% респондентів. Не підтримують – 27,7%, а 11,5% не змогли відповісти на запитання.
- Ідею відставки президента Володимира Зеленського і проведення позачергових виборів респондентів скоріше або повністю підтримують 47,6% опитаних. Не підтримують – 41,1%, а 11,4% не змогли відповісти на запитання.
Як українці ставляться до зміни уряду, Ради, президента / Скриншот зі сайту КМІС
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Що відомо про опитування? Його КМІС проводив з 27 січня по 1 лютого. Шляхом інтерв'ю опитали 1 205 респондентів віком від 18 років з 86 населених пунктів усіх регіонів України (окрім Криму). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9% – для показників, близьких до 50%, 2,5% – для показників, близьких до 25%, 1,9% – для показників, близьких до 12%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.