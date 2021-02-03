Більшість українців підтримують ідею відставки чинного уряду та розпуску Верховної Ради. Однак тих, хто виступає за відставку Володимира Зеленського, менше.

Джерело: КМІС

Ставлення до відставки Кабінету Міністрів, дострокових парламентських і президентських виборів у більшості опитаних позитивне. Українці висловлюють бажання зміни влади.

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Що українці думають про відставку уряду й Зеленського, розпуск Ради

Ідею відставки чинного уряду і формування нового Кабінету Міністрів скоріше або повністю підтримують 55,4% респондентів. Натомість проти такого 29,2%, а 15,4% не змогли відповісти на запитання

і формування нового Кабінету Міністрів скоріше або повністю Натомість проти такого 29,2%, а 15,4% не змогли відповісти на запитання Ідею розпуску парламенту і проведення позачергових виборів скоріше або повністю підтримують 60,7% респондентів . Не підтримують – 27,7%, а 11,5% не змогли відповісти на запитання.

і проведення позачергових виборів скоріше або повністю . Не підтримують – 27,7%, а 11,5% не змогли відповісти на запитання. Ідею відставки президента Володимира Зеленського і проведення позачергових виборів респондентів скоріше або повністю підтримують 47,6% опитаних. Не підтримують – 41,1%, а 11,4% не змогли відповісти на запитання.



Як українці ставляться до зміни уряду, Ради, президента / Скриншот зі сайту КМІС

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