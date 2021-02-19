"Відрядження" з Інгушетії: виявили нові докази участі артилерії Росії у війні на Донбасі

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm продовжує оприлюднювати серію розслідувань, що демонструють докази участі російської артилерії у війні на Донбасі. Розкрили інформацію про конкретні підрозділи та про російських воєнних злочинців, що брали участь в обстрілах із-за "поребрика".

Джерело: InformNapalm на 24 каналі

Локальна операція на Сході України могла закінчитися ще в 2014 році, коли українські військові, успішно розвиваючи наступ проти НЗФ "новоросії", практично замкнули кільце на ділянці державного кордону України з Росією.

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Розуміючи, що ініціатива не на їхньому боці, збройні сили Росії вдалися до підлої тактики ракетно-артилерійських ударів з прикордонних з Україною районів Ростовської області. Після цього почалося вторгнення силами тактичних груп, зосереджених вздовж кордону.

Подробиці "ростовсько-українського відрядження"

Є чимало свідчень, що описують події тих днів і попри спроби російських спецслужб зачистити інформацію, ми виявили нові факти, що доводять участь ЗС Росії у літньо – осінніх боях 2014 року.

У новому розслідуванні ми розповімо подробиці "ростовсько-українського відрядження" 4-ї гаубичної батареї 291-ї артилерійської бригади збройних сил Росії. Місце постійної дислокації – Інгушетія, станиця Троїцька.

Інформація зібрана під час чергового OSINT-розслідування і наочно представлена на прикладі "бойового шляху" воєнного злочинця, солдата строкової служби вищезгаданого підрозділу Данила Хижняка.

Що відомо про солдата Хижняка

22-річний Хижняк Данило Андрійович родом із міста Тихорецьк Краснодарського краю Росії. На строкову військову службу його призвали у листопаді 2013 року, за розподілом – потрапив у дислоковану в Інгушетії 291-у артбригаду, з якої звільнився в запас у кінці листопада 2014 року.



На строкову військову службу Хижняка призвали у 2013 році / Фото InformNapalm

Відповідно до інформації, яку ми зібрали, 4-а гаубична батарея 291-ї артилерійської бригади, до якої приписаний фігурант розслідування, з місця дислокації зі станції Троїцької вирушила в середині липня 2014 року.

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Де фіксувалася відповідна батарея

Колона на марші йшла маршрутом Інгушетія – Північна Осетія – Краснодарський край – Ростовська область у напрямку прикордонного з Україною Матвієво-Курганського району. Періодично вона зупинялася, зокрема недалеко від рідного для Хижняка Тихорецька.



Колона на марші йшла маршрутом від Інгушетії / Фото InformNapalm

► Станом на початок серпня батарея була захована в лісовому таборі, який розгорнули в околицях хутора Степанова Матвієво-Курганського району Ростовської області, за 6 – 8 кілометрів від державного кордону Росії з Україною.

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► Станом на 16 – 19 серпня 2014 року батарея фіксувалася на бойових позиціях в іншому місці, у районі хутора Селезньов у Матвієво-Курганському районі Ростовської області, практично на ділянці держкордону Росії з Україною.

Згодом виявили фотографії розгорнутих по-бойовому гаубиць та артилеристів, що перебувають вочевидь не на навчальних стрільбах.



Солдати вочевидь перебували не на навчальних стрільбах / Фото InformNapalm

► Станом на 9 вересня 2014 року батарея фіксувалася в околицях Федорівського сільського поселення на північному заході Неклинівського району Ростовської області – за 5 кілометрів від держкордону.

► До 11 – 16 жовтня батарея була відведена від кордону й перебувала в районі хутора Чкалова Неклинівського району Ростовської області, полігон Кузьмінський. Тут, крім гаубиць "Мста-Б", ми побачили важкі реактивні системи залпового вогню "Ураган" – ймовірно, належать відповідній артбригаді.

16 жовтня батареязалишила польовий табір і маршемКожна нова брехня російської пропаганди має бути випалена за допомогою доказів та фактів.