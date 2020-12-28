Відразу 5 літаків не змогли приземлитися в Одесі: що трапилося
В Одесі через сильний туман 28 грудня не змогли вчасно приземлитися відразу 5 авіалайнерів. Погодні умови знизили видимість у зоні посадки Одеського аеропорту до 450 метрів.
Вертикальна видимість становила лише 30 метрів. Про це повідомляє Укрінформ.
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Літак Ryanair, який прямував з Дюссельдорфа, кружляв над аеропортом 4- хвилин. Згодом він полетів до Румунії та здійснив вимушену посадку в аеропорту Констанца.
Авіалайнер Boeing, який летів зі Стамбула, годину кружляв над Чорним морем. Однак погодна ситуація не покращилася, і лайнер полетів до Києва.
Окрім того, погодні умови перешкодили приземлитися вчасно лайнерам, які прямували до Одеси з Варшави та Борисполя.
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