Основні параметри бюджету на 2021 рік збігаються з оцінками фахівців Міжнародного валютного фонду. Так вважає глава Мінфіну Сергій Марченко. За його словами, планується також поступове скорочення дефіциту бюджету до 2023 року.

Йдеться про скорочення до 4 – 4,5% ВВП у 2022 році й до 3 – 3, 5% ВВП у 2023 році. Про це Марченко розповів під час виступу в Раді перед голосуванням за Держбюджет, пише 24 канал.

Важливо Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2021

Ми продовжуємо рухатися в рамках співпраці з МВФ. Загалом параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, а це свідчить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку,

– наголосив міністр.

За його словами, між першим і другим читанням опрацювали понад 2 тисячі правок депутатів, а також були враховані парламентські пропозиції на понад 14 мільярдів гривень

"Для нас було важливо зберегти визначені президентом і урядом пріоритети, які були підтримані народними депутатами, і при цьому знизити рівень дефіциту бюджету, дотримуючись принципів збалансованості та реалістичності", – додав Марченко.

За словами міністра, в результаті дефіцит Держбюджету зменшився з 6 до 5,5%, склавши 246,6 мільярда гривень. Таким чином, дефіцит бюджету між першим і другим читанням зменшився на 23,7 мільярда гривень.



Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

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