Не голосуючи за блокування каналів Медведчука, Разумков вже не вперше пробує врятувати російські гібридні "війська".

Джерело: фейсбук Віталія Шабуніна

І якщо рішення РНБО збити своїм неголосуванням спікеру не вдалося, то блокування підконтрольного шредера КСУ він зупинив.

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Проблеми з КСУ: чому процес затягнувся?

Йде четвертий місяць "титанічних спроб" групи Разумкова "вирішити" проблему КСУ. Але і цього часу виявилося мало, тож спікер пішов далі.

Вкінці січня Разумков направив законопрєкти своєї робочої групи Венеційській комісії, чим подарува КСУ ще кілька місяців безперешкодної роботи.

Допоміг спікер КСУ, який зніс частину антикорупційної інфраструктури, чим заледве не поховав Західну допомогу Україні. Нагадаю, що тоді КСУ зіграв від пасу депутатів Медведчука, які внесли відповідне оскарження.

Повторюся, якби Турчинов, Гройсман чи Парубій так реагували на кризи, то Разумкову зараз би не було що очолювати.

Свої люди всюди

Відсторонення Тупицького проблему з КСУ не вирішило. Нагадаю, що електронне декларування вони знесли 11-ма голосами, при необхідних 10-ти. Тобто навіть без Тупицького голосів їм вистачає.

Але і відсутність Тупицького Разумков збирається компенсувати призначенням в КСУ людини зі своєї орбіти. І поспішає він з цим прямо дуже – вчора профільний комітет Ради пустив це питання в сесійний зал, забивши на передбачений Конституцією конкурс. Керівник судового напрямку ЦПК Галина Чижик детально описала цю трагікомедію .

І навіть цього проросійським силам замало. Вже в березні їм вдасться завести ще двох суддів КСУ через З'їзд суддів. І 11 голосів перетворяться в 13, при необхідних 10-ти.

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За всі наступні зашкварні рішення КСУ персональну відповідальність несе спікер Ради Дмитро Разумков.