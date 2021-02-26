Відповідальність за невиконання рішень РНБО: Зеленський підписав указ

26 лютого 2021 , 16:31
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Джерело:

указ президента

Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, який передбачає відповідальність за невиконання рішень РНБО. Таким чином глава держави увів в дію попереднє рішення РНБО.

Контролювати їх виконання буде секретар РНБО.

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Що передбачає рішення РНБО

  • Кабінет міністрів повинен забезпечувати виконання рішень РНБО, які ввів у дію Зеленський. Прем'єр має взяти це під особистий контроль.
  • Крім того, уряд має вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних, якщо рішення не виконають.

Що вирішили на попередніх засіданнях РНБО

Зверніть увагу! Зеленський 26 лютого знову скликає засідання РНБО. Воно стосується необхідності ухвалення оперативних рішень щодо питань держбезпеки.