Відповідальність за невиконання рішень РНБО: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, який передбачає відповідальність за невиконання рішень РНБО. Таким чином глава держави увів в дію попереднє рішення РНБО.
Контролювати їх виконання буде секретар РНБО.
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Що передбачає рішення РНБО
- Кабінет міністрів повинен забезпечувати виконання рішень РНБО, які ввів у дію Зеленський. Прем'єр має взяти це під особистий контроль.
- Крім того, уряд має вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних, якщо рішення не виконають.
Що вирішили на попередніх засіданнях РНБО
Зеленський 26 лютого знову
скликає засідання РНБО
. Воно стосується необхідності ухвалення оперативних рішень щодо питань держбезпеки.