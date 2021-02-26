Відповідальність за невиконання рішень РНБО: Зеленський підписав указ
Президент Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, який передбачає відповідальність за невиконання рішень РНБО. Таким чином глава держави увів в дію попереднє рішення РНБО.
Джерело:указ президента
Контролювати їх виконання буде секретар РНБО.
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Що передбачає рішення РНБО
- Кабінет міністрів повинен забезпечувати виконання рішень РНБО, які ввів у дію Зеленський. Прем'єр має взяти це під особистий контроль.
- Крім того, уряд має вжити заходів щодо притягнення до відповідальності винних, якщо рішення не виконають.
Що вирішили на попередніх засіданнях РНБО
- 2 лютого РНБО застосувала санкції проти соратника Віктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Відтак його телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували.
- 19 лютого РНБО наклала санкції ще на кількох осіб. Зокрема, на самого Медведчука та його дружину Оксану Марченко.
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