Врятуйте чукотську мову: МЗС України відповіло на російську пропаганду

Російське МЗС вдалося до чергової порції пропаганди, заявивши буцімто війна на Донбасі "стала наслідком політики українізації". На це вже відреагували в українському дипломатичному відомстві й порадили росіянам захистити мови народів, що живуть на території Росії.

Своїми пропагандистськими висловлюваннями російське МЗС прокоментувало статтю французького видання La Monde, яка отримала назву "Мовна битва в Україні".

Цікаво Російська мова належить і українцям, – Аваков зробив скандальну заяву

Хоча, здавалося б, Росія тут ні до чого – французьке видання писало про Україну. Та росіяни вирішили, що їм необхідно втрутитися.

Окупацію Донбасу й Криму МЗС Росії назвало "повстанням" і "референдумом" відповідно й заявило, що вони "стали наслідком політики українізації".

Натомість саме видання влучно відзначило, що активна популяризація української мови розпочалася саме після агресії Росії.

Відповідь України

Реакція України на російську пропаганду не змусила довго на себе чекати. Одним з перших відреагував речник МЗС України Олег Ніколенко.

Врятуйте чукотську мову,

– коротко заявив дипломат.

У такий спосіб він натякнув, що в Росії гнобленню піддаються будь-які мови корінних народів, крім російської. Так, за переписом 2010 року, чукотською мовою володіють лише трохи більше як 5 тисяч росіян.

Та це не єдина мова, яка страждає від русифікації. Наприклад, нещодавно трапився курйоз з мовою комі. В однойменній республіці не змогли засудити активіста, бо ніхто в залі суду не розумів його мови, яка, до слова, у республіці має статус державної.