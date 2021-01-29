Поїздка Зеленського на Буковель на Новий рік: Степанов дав оцінку

23:53

Новорічні свята президент Володимир Зеленський зустрів у Карпатах, а саме на гірськолижному курорті Буковель на Прикарпатті. Щоправда, доливає олії у вогонь, що ковідна ситуація в Україні – складна та й карантин ніхто не скасовував. Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов нічого страшного в цьому не бачить. Каже, що очільник держави діяв законослухняно.