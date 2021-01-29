Новорічні свята президент Володимир Зеленський зустрів у Карпатах, а саме на гірськолижному курорті Буковель на Прикарпатті. Щоправда, доливає олії у вогонь, що ковідна ситуація в Україні – складна та й карантин ніхто не скасовував. Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов нічого страшного в цьому не бачить. Каже, що очільник держави діяв законослухняно.

Джерело: "Свобода слова Савіка Шустера" Степанов у ефірі передачі наголосив, що президент їздив у Буковель ще до січневого локдауну. До теми Як Зеленський зустрів Новий рік у Карпатах: яскраві фото з відпочинку Відпочинок Зеленського в Буковелі: що каже Степанов Президент був до запровадження посиленого карантину (до 8 січня). Тому у цей момент там ще не діяв локдаун. Зеленський повністю законослухняно це робив.

Зимове посилення карантину в Україні – якими були обмеження / Інфографіка 24 каналу з посиланням на дані Кабміну Водночас Степанов додав, що МОЗ не проводить перевірки та не здійснює контроль за дотриманням норм карантину. Цим, за його словами займаються Держпродспоживслужба, Нацполіція та органи місцевого самоврядування. Зверніть увагу Локдаун в Буковелі: як туристи порушують карантин – ексклюзивні фото та відео Зеленський на Новий рік відпочивав у Буковелі: головне Президент відвідав Івано-Франківську область із робочою поїздкою ще 28 грудня. Тоді Зеленський зізнався, що там і зустріне Новий рік. Щоправда, де саме, не уточнив.

Щодо Буковелю, то свій візит туди він офіційно ані не анонсував, ані писав про нього після прибуття на курорт.

Розголосу ситуація набула після того, як користувачі в мережі на початку січня почали публікувати фото з президентом.

На світлинах видно, що Зеленський тримає лижі та одягнений у відповідний костюм. Політик також робив селфі із дітьми.

Судячи з фото, ані очільник держави, ані інші відпочивальники маски не надягали. Зауважимо! У вересні 2020 року відбулося масове святкування Дня Одеси. І тоді Степанов був не таким поблажливим. Він, зокрема, розлютився та розкритикував проведення такого заходу. Що тоді говорив міністр охорони здоров'я – читайте за посиланням.