Народним депутатам фракції "Слуга народу" підготували тези, за допомоги яких вони зможуть коментувати резонансні для українців події. Мовиться не про якісь темники, а про реалізацію політики one voice (єдиного голосу).

One voice – це коли представники політичної сили висловлюють спільну позицію щодо тих чи інших питань. Зокрема, січневого карантину, заборони продажу певних товарів, "таємну" вакцинацію політиків та ймовірну закупівлю вакцини з Росії "Спутник V". Про тези з приводу цих питань для "слуг народу" розповіли у виданні "Бабель".

Радимо переглянути "Порятунок від шкарпеток та колготок": як супермаркети в Україні дотримуються локдауну

У "слуг народу" є тези для коментування резонансних подій: що відомо

Про карантин і заборону продажу товарів

Позиція, занотована у тезах, співзвучна з останніми заявами прем'єра Шмигаля й міністра охорони здоров'я Степанова. Депутатам рекомендують говорити те ж саме.

Окремо слід говорити про погану комунікацію влади з людьми щодо локудауну та заборони на продаж тих чи інших товарів. На питання про це відповідати треба так:

Президент Зеленський вже дав доручення негайно пояснити все населенню.

Усі необхідні товари можна купити онлайн із доставкою.

Критика заборони продажу шкарпеток свідчить тільки про недалекоглядність критиканів.

Витяг із тез:

Немає нічого дивного, що частина людей не сприймають посилені карантинні обмеження. Це є в усіх демократичних країнах. Бувають навіть масові протести проти карантину.

Посилений карантин в Україні некоректно називати локдауном. У нас немає заборони на рух між регіонами чи між районами в містах, немає правового режиму надзвичайного стану, немає комендантської години.

Якщо наші громадяни можуть зібратися на тиждень чи два на відпочинок до Єгипту або Туреччини, взявши усе необхідне, то що заважало підготуватися до 16 днів посиленого карантину?

Сенс карантину не в забороні торгівлі, а в тому, щоб скоротити неконтрольовані контакти між людьми в закритих приміщеннях.

Про "таємну вакцинацію" політиків і бізнесменів

Інформацію про контрабанду вакцини для політиків і бізнесменів перевіряє СБУ. Депутатам же рекомендують у коментарях акцентувати на негайній реакції президента.

Звинувачення у бік прем'єра Шмигаля і нардепа Радуцького, які начебто зробили саме "таємне щеплення", оцінювати як бездоказові.

Витяг із тез:

Можливо, увесь цей скандал створений штучно з одного фейку або з якогось шахрайства, щоб використати його як інформаційний фон для просування ідеї купівлі російської вакцини.

На тлі того, що нібито відбувається якась вакцинація для еліти, дещо зручніше лобіювати тезу, що потрібно купити російську вакцину для народу.

Про російську вакцину "Спутник V"

Тема російської вакцини прописана досить однозначно — Україна не планує закуповувати препарат у Росії, він не довів свою ефективність і часто використовується як політичний інструмент пропаганди, а китайська вакцина від Sinovac викликає більше довіри у МОЗУкраїнська «Лекхім» уклала контракт на 5 млн доз вакцини Sinovac.

«Зараз в світі російську вакцину погодилися купувати тільки ті держави, які політично або економічно залежать від Росії [...]. Нехай Росія спочатку доведе на прикладі самих росіян, що їхні препарати дійсно ефективні та можуть зупинити епідемію. Поки все це схоже на нав’язливу рекламу непідтвердженого препарату», — сказано в документі.