Розпочати варто з подяки депутатам, але не всім, а лише тим, що у 2020 році спали, нічого не робили, на роботу теж, до речі не приходили. Так вони зекономили українському бюджету чималу суму.

"У цьому скликанні передбачили дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету", – зазначав нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов. Детальніше – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

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Водночас Фролов сказав, що якщо за місяць відсоток голосування в депутата менший, ніж 70%, то депутат не отримує 42 тисячі депутатських гривень. "Так, наприклад, минулого (2020 – 24 канал) року понад 30 мільйонів гривень зекономлено і повернуто до бюджету", – додав він.

Щоправда, прізвищ своїх колег, які не те щоб зекономили, а прогуляли свою роботу, "слуга народу" Павло Фролов – не назвав.

А дарма, бо тоді б ми точно знали кого фраза – "щоб ти жив на одну зарплату", не лякає, а так, доводиться лише здогадуватись. Зокрема, завдяки кількості куплених автомобілів та нерухомості.

Авто дружини "Юзіка"

Відтак можна лише припустити що це – Юрій Корявченков, якого до обрання у нардепи всі знали як "Юзіка" із "95 кварталу".

Його дружина придбала собі у власність новеньку Toyota Land Cruiser 2020 року випуску. Вартість авто може коливатися від 80 до 250 тисяч доларів в залежності від комплектації.



Його дружина придбала собі у власність новеньку Toyota Land Cruiser / Фото "Слідства Інфо"

Щоправда, не можна сказати, що нардеп нас чимось здивував, бо в останній декларації народного обранця було вказано, що його дружина тримає 40 тисяч доларів і ще 100 тисяч гривень готівкою. І додатково 100 тисяч доларів готівкою зберігав сам "Юзік".

"Кубик" в подарунок

Наступним на арену вийшов Олександр Горобець, а точніше не він сам, а його мама. Вона перед Новим роком придбала собі у власність коштовний Mercedes-Benz, так званий "кубик", 2019 року випуску.

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На сайтах з продажу авто коштує 150 – 300 тисяч доларів залежно від комплектації. Коментувати звідки гроші сам Горобець не став. Та й що тут скажеш, так вже повелося, що мами нардепів ну дуже люблять швидкість.

Та цікаво інше – слідом за цією новиною у робочих чатах "слуг народу" з'явилося наступне повідомлення: "Колеги, просимо довести до відома своїх – такого не робити. Якщо хто і купує авто, то щоб хоча б не нове було".

Ну а оскільки у відповідних чатах свого часу публікували й інформацію про депутатські новорічні канікули на Мальдівах, а також про продаж вільних місць у літаку, поруч з нардепами, якими вони на Мальдіви й мали б летіти – то підстав не довіряти їм не маємо.

Покупки згідно з "повідомленням"

Ну а поки – у фракції "Голос" з верху почули, принаймні Андрій Одарченко. Він хоч і купив собі "люксовий" Mercedes, але взяв, як і було вказано, той що вже був у використанні – 2017 року випуску.

Наслідував приклад колеги і Юрій Камельчук. Після відпочинку у Африці в родині нардепа з'явився гарненький позашляховик Toyota Rav 4 того ж 2017 року випуску, який Юрій зареєстрував на дружину.



Камельчук зареєстрував на дружину Toyota Rav 4 / Фото з фейсбука Юрія Камельчука

Звісно, це не всі покупки нардепів, а лише їх частина, яку встигли дослідити журналісти "Слідства Інфо". Стосувалася вона, як ви помітили, переважно "слуг народу".

Але, оскільки декларації за підсумками 2020 року нардепи зараз лише формують, то впевнена, що найближчим часом ми і не таке побачимо.

Бо як показує досвід, і молоді і старі нардепи грішать однаково. Тому народні обранці з решти фракцій – ми стежимо за вами і чекаємо на звіти, бо народ має знати своїх героїв в обличчя.

Новий будинок Тимошенка

Ну а поки пропоную лишити депутатів з їх автомобілями, і подивитись на будинок, який купив собі за підсумками 2020 року, заступник голови Офісу Президента – Кирило Тимошенко – за 10 мільйонів гривень.

Справедливості заради, зазначу, що придивлявся він до нього досить давно. І потрохи викуповував по клаптику землі поруч. Тепер же от – придбав весь будинок на 354 квадрати.

Територія селища, яке розташоване просто біля підніжжя легендарних Змієвих валів, закрита й добре охороняється, тому так просто туди не потрапити. Та й покидати її особливого сенсу теж не має.Для мешканців там облаштовано:

поле для гри в мініфутбол;

тенісний корт;

дитячий майданчик;

набережна для прогулянок біля водойми.

Загалом все необхідне для комфортного життя та відпочинку – за такі то гроші. І згідно з випискою, яку отримали журналісти з реєстру прав на нерухоме майно та земельного кадастру, оформлена нова нерухомість на Олену Тимошенко, тобто дружину чиновника.

Відпочинок Тупицького в Дубаї

А от кому нерухомість та автомобілі ні до чого, бо їх і так є у нього, так це відстороненому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому, тому він просто вирішив відпочити, ну як просто, на королівській віллі у Дубаї, хоча сам Тупицький все заперечує.

Нащо показувати на весь світ, що ми тут живемо в дорогому готелі, бо це не відповідає дійсності. Ходіть на ресепшн і дізнайтесь, у яких апартаментах ми проживаємо,

– казав він.

Як на довго поїхав суддя Тупицький до моря – невідомо. Але кажуть, що відпочинок судді обходиться йому у 300 тисяч гривень на добу.

Ні ну а що йому ще робити, якщо від роботи президент його відсторонив, хоч у КСУ і кажуть що не мав права, та все ж. Не вдома ж сидіти цілих 2 місяці.

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"Якщо він після відпустки, засмаглий з'явиться до суду, то він не має права взагалі бути присутнім на місці і брати участь у будь-яких формах роботи, у яких КСУ розглядає питання", – казав представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Відповідальність Тупицького

Проте з огляду на фото, ні на яку роботу Тупицький не збирається, та й загалом не схоже, що він дуже переймається тим, що його відсторонили.

Питання інше – чи звітуватиме суддя про свій не дешевий відпочинок у декларації, і чи побачимо ми там решту його незадекларованих статків – навряд чи.



Що варто пам'ятати про Олександра Тупицького та скандал навколо нього / Інфографіка 24 каналу

"У НАЗК не має повноважень до того, щоб отримувати доступ до банківських рахунків. Такі інструменти є у НАБУ, але воно може перевіряти цю інформацію, якщо у них є повноваження. І не певна що вони перевірятимуть її", – зазначала виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк.

Впевненості у перевірках, відповідальності та у тому, що Тупицького звільнять з посади – нема. Бо за українським законодавством можна скільки завгодно розслідувати справу проти топ-корупціонерів: вивчати докази, надавати матеріали фото та відеофіксації порушень.

Проте якщо кома не там стоїть, то справу, ймовірніше, закриють, ще й без права подати апеляцію. І головне, у цих розслідуваннях, як то кажуть, не вийти самому на себе.