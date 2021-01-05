Підводити риску під виконаними і невиконаними завданнями, це не просто обов'язок кожного, це ніби національна ідея. Всі, від простих українців до президента – намагаються дати оцінку собі та своїм старанням.

І якщо з нами, пересічними громадянами все більш менш зрозуміло, то з посадовцями треба розбиратися. Детальніше про це – у відеоблозі "Підгорає" на 24 каналі.

Цікаво Хто вбив Еріку, Луцька область та гугл-переклад від МОЗ: курйози та скандали 2020 року

І розпочнемо традиційно з гаранта. Від початку своєї каденції Володимир Зеленський виконав 136 обіцянок, що у відсотковому співвідношенні дорівнює приблизно 20– 22% від усіх озвучених.

Виконані обіцянки президента

Також на його рахунку 80 абсолютно провальних обіцянок, і 405 ще й досі перебувають у процесі реалізації. Що ж пан президент може вільно зараховувати собі у здобутки?

►Земельну реформу – це раз. Стараннями парламенту, який декілька днів розглядав тисячі правок, 13 березня закон був ухвалений. Проте чинності він набуде лише 1 липня 2021 року.

А поки намагаються докупи зібрати землю, чи то навпаки, реформуючи земельний кадастр. Міністерство створили знову і міністр аграрної політики – також є.

► Обіцянка номер 2 – створити міністерство, яке займатиметься відновленням територій Донбасу. І воно у нас також є – це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і внутрішньопереміщених осіб, зараховуємо.

► Реконструкція 100 шкіл у межах великого будівництва. У Міністерстві розвитку громад і територій відзвітували наприкінці листопада, що все виконали.

►Відкриття "Охматдиту" також відбулося, з кількома перенесеними строками, але все ж таки.



Відкриття дитячої клінічної лікарні відбулося / Фото UA.NEWS

► Програма Доступних кредитів під 5-7-9 відсотків. Її хотіли вдосконалили, звітують що все зробили, і також, бізнесу почали виплачувати по 8 тисяч гривень компенсації за січневий карантин.

Невиконані обіцянки гаранта

Ну що ж 12 місяців і 5 з половиною виконаних обіцянок, багато це чимало у масштабах країни – не знаю. Напевно все залежить від того, що ж залишилось не виконаним.

► До 2021 року мали бути добудовані 210 приймальних відділень у лікарнях. На жаль цього не відбулося. Водночас порахувати, скільки відділень відремонтовано, або перебувають у процесі реставрації практично неможливо.

12 листопада профільний міністр Чернишов щось говорив про 192 відділення з 210. Вже далі, на початку грудня 2020 року Мінгромади звітували про 131 відділення.



Мали бути добудовані 210 приймальних відділень / Скриншот з відео

За декілька днів потому в Офісі Президента написали: "Уже готова половина з 210 обіцяних приймальних відділень". Тож, або у когось погано з математикою, або хтось округляє цифри. Тож і говорити про здобутки тут ще дуже рано.

► Наступна обіцянка: позбавляти зарплат, або звільняти голів ОДА, якщо у регіонах "будуть невиплати" надбавок лікарям. І отут така історія, з одного боку звільнення дійсно були.

Проте навряд чи це траплялося, бо були не виплати зарплати лікарям. Оскільки майже на кожному ефірі профільний міністр та міністр фінансів звітує, що жодних затримок і жодних невиплат медикам немає.

"У нас є всі підстави вважати, що цей рік ми виконаємо, як за доходами, так і за видатками. Більш того, доходи будуть перевиконані. І тому всім українцям можна спокійно очікувати до Нового року – виплати будуть", – казав міністр фінансів Сергій Марченко.



Сергій Марченко: "До Нового року – виплати будуть"/ Скриншот з відео

Тож відповідно і виконання цієї обіцянки немає.

► Президент обіцяв, що під час його президентства не буде жодного тиску на суддів. І отут я опинилася на роздоріжжі, бо з одного боку, після того, як Конституційний Суд зніс антикорупційну реформу – президент зібрав РНБО і подав до Ради законопроєкт про "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

У ньому пропонувалося звільнити усіх суддів. Потім президент звертався до самих суддів з проханням піти у відставку, а потім – наприкінці грудня 2020 року, президент відсторонив від посади голову КСУ Олександра Тупицького.

Це конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла,

– зазначав президент.

Щоправда лише на 2 місяці, але повертаючись на роздоріжжя, скажу, що відсторони Тупицького і суддів КСУ таки є за що. Але ж обіцяв не втручатися, тому – не виконано. Бо можна ж було піти шляхом найменшого спротиву і судову реформу провести.

► Президент пообіцяв побудувати у 2020 році 3 аеропорти. А профільний міністр інфраструктури Владислав Криклій сказав, що насправді мовилося про реставрацію. Хоча, про що б там не мовилося, а справа все одно не закінчена.

В аеропорту "Одеса" – побудовано злітну смугу, яку в експлуатацію вчасно не ввели.

Другий, аеропорт "Дніпро" – якісь там підготовчі будівельні роботи стартували.

"Ужгород" – там взагалі темний ліс. І для того, аби щось у тому лісі почати робити, треба підписати угоду зі Словаччиною про використання спільного простору, якої теж поки немає.



В аеропорту "Одеса" – побудовано злітну смугу / Фото airport.od.ua

Там же закон про народовладдя, амністію капіталу, запуск служби фінансових розслідувань, підвищення мінімальної заробітної плати до обіцяного рівня та зниження тарифів.

Останнє особливо прекрасно звучить на тлі нових січневих цін на тепло, газ та електрику. Можливо вже нічого не робіть з тарифами? Бо після кожного вашого "ми знизимо" – вони знову зростають.

Підсумки роботи Арахамії

Утім, треба відзначити, що підбивати підсумки року любить не лише Президент, а й глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він опублікував свій топ 5 кращих законів, які були проголосовані у 2020 році.

Зокрема, ринок землі, звісно, підвищення мінімальної зарплати. Чомусь пан Давид підкреслив, що це відбулося вперше за 2 роки. Ні, якщо рахувати рік за 2, то воно може й так, але мінімалка підвищувалася точно не раз у 2 роки.



Арахамія опублікував свіої 5 кращих законів / Фейсбук-сторінка "Слуги народу"

Далі – врегулювання грального бізнесу. Хоча на мою думку, ще дуже зарано про це говорити, бо жодної ліцензії ще нікому не продали.

Також – завершення реформи децентралізації. І збільшення лімітів для ФОПів, утім з огляду на мітинги у центрі столиці, вони б хотіли скасування касових апаратів, але хто ж їх питав.

Робота Гетманцева

Наступним у гру "Хто похвалить мене краще за всіх" доєднався вже Данило Гетманцев, який і собі знайшов чим похизуватися.

Пан Данило, який є не лише народним депутатом, а й головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, а також – податкової та митної політики, виявляється, встиг за 2020 рік:

розглянути 185 звернень та запитів;

подати 142 законопроєкти;

відвідати 97 відсотків пленарних засідань;

та, що найголовніше – 209 разів виступити з трибуни.

Там ще є щось маленьким шрифтом, але то як в договорі, читати не будемо, все одно нічого не зрозуміємо.

"Попрацювали, тому що можуть гарно відпочити"

А от що ми розуміємо напевне, що нардепи на чолі з президентом гарно так попрацювали, тому що можуть гарно відпочити.

До теми "Слуги" домовилися не відпочивати на дорогих курортах під час зимових канікул: заява

Щоправда на Мальдіви їм летіти не дозволили, а от про "недорогі" ніхто не говорив. А що прямо не заборонено, те дозволено, автоматично, тому:

Володимир Омелян вподобав собі Занзібар;

Олександр Корнієнко – Єгипет;

президент – Карпати;

а Давид Арахамія вподобав бюджетний Буковель.

І тут навіть не зрозуміло хто більше з них витратить. Наприклад, в Буковелі мисочка борщу, у якій 250 грамів, коштує приблизно 210 гривень. Таких мисок у каструлі 20, перемножимо і отримаємо каструлю борщу за 4 тисячі 200 гривень

Відкриємо сайт Мінфіну – бачимо, що за ці гроші можна купити, наприклад, 4 барелі нафти. Проте той, хто вже навчився дивитися на ціни, побачить, що і порція квашеної капусти також коштує 210 гривень.

Підсумки 2020 року в українців

А які ж підсумки нашого року спитаєте ви? А вони, на жаль, менш втішні ніж у нардепів. За даними соціологічних досліджень, половина населення України стала біднішою.

Читайте також 4 стадії прийняття карантину: як українці пережили складний 2020 рік

Майже 52% опитаних українців сказали, що їхнє матеріальне становище у 2020 році погіршилося. Серед них – більшості вже далеко за 50 років і вони проживають, в основному, на Заході країни.

Решта, 36% сказали, що їхнє фінансове становище не змінилось, а навіть трохи покращилось – у 8%.

Ця соціологія показує – у людей не тільки немає оптимізму. Вони не відчувають, що їхнє життя покращилося. А головне завдання уряду – щоб поліпшувалося життя громадян,

– казала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Те, що уряд своє завдання провалив, тут з пані Мариною можна погодитись. Але, що не говоріть, ми такі невичерпні оптимісти, бо 35% з нас таки вірять, що головні покращення ще попереду і чекають вони на нас саме у 2021 році.